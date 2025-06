Regizorul Radu Jude, interviu în Italia: „Există mai multă creativitate în TikTok decât în multe filme” / „Cu Instagram și TikTok uneori este ca și cum ai avea un aparat foto cu milioane de obiective”

Regizorul Radu Jude a vorbit într-un interviu acordat publicației italiene Birdmen Magazine despre viitorul cinematografiei în contextul în care suntem inundați de mesaje video pe toate rețelele de socializare.

„Cu Instagram și TikTok uneori este ca și cum ai avea un aparat foto cu milioane de obiective. Pe TikTok vezi oameni și lucruri pe care nu le vezi în filme. De fapt, uneori social media este mai creativă decât multe filme. Criza cinematografiei începe tot de aici. Uneori înțeleg mai multe despre societate urmărind TikTok decât vizionând filme. Aceasta este o parte a crizei. Lumea de astăzi este plină de imagini. Cum ne raportăm la ele, cum ne educăm? Ca să nu mai vorbim de inteligența artificială…”, spune el.

Jude a explicat că el nu vrea să facă filme pentru a schimba oameni, ci pentru a invita la dialog, la reflecție.

„Nu vreau ca filmele mele să schimbe oamenii. Ar fi un dezastru dacă un film ne-ar schimba, apoi am vedea altul și acela ne-ar schimba în altă direcție și tot așa. Dacă cineva mi-ar spune „fă un film pentru a schimba lucrurile”, nu aș ști ce să fac. Un film trebuie să fie un motiv de reflecție, de dialog: trebuie să ofere instrumente pentru a înțelege lumea. Iar în realitatea de astăzi, în care timpul pentru reflecție este din ce în ce mai redus, acest lucru nu este puțin lucru”, spune regizorul.

Radu Jude a premiul Ursul de Aur la Berlin cu ”Bad Luck Banging or Loony Porn” (2021) și Ursul de Argint anul acesta cu ”Kontinental ’25” (2025).