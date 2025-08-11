Remco Evenepoel va fi al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume după mutarea la Red Bull Bora Hansgrohe

Remco Evenepoel va fi adus ca o piesă importantă în echipa Red Bull Bora Hansgrohe din anul 2026, iar valoarea contractului său confirmă acest lucru. Campionul mondial la contratimp va deveni al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume odată cu intrarea în grații a noului contract.

Evenepoel, în vârstă de 25 de ani, va primi, conform rapoartelor scoase în față de La Gazzetta Dello Sport, RMC Sport și Cyclinguptodate, între 6 și 8 milioane de euro pe an din 2026, plasându-se ca al doilea cel mai bine plătit ciclist din lume, imediat în spatele campionului mondial Tadej Pogacar, care câștigă de la 8 până la 12 milioane de euro anual.

Transferul lui Evenepoel reprezintă atât un angajament financiar masiv din partea echipei germane Red Bull – BORA – Hansgrohe, cât și o intenție clară: echipa, acum susținută de Red Bull, este gata să concureze direct cu super-echipele din ciclism – și își asumă financiar această ambiție, mai ales după ce ea a dat tricoul alb al cicliștilor sub 25 de ani din Turul Franței, pe Florian Lipowitz, care a terminat, totodată, pe locul trei Marea Buclă din acest an.

Evenepoel se plasează acum înaintea dublului campion al Turului Franței, Jonas Vingegaard, a superstarului universal Wout van Aert și a campionului mondial în mai multe discipline, Mathieu Van der Poel, în ierarhia financiară a sportului.

Pe locul trei în clasamentul celor mai bine plătiți cicliști se află Jonas Vingegaard (Visma), cu 5 milioane de euro pe an. Locul patru îi revine lui Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), cu 4 milioane de euro pe an, iar locul 5 este ocupat de viitorul coleg al lui Remco, Primoz Roglic, care obține până la 4 milioane de euro pe an.

Mutarea lui Evenepoel, confirmată de Soudal Quick-Step în urma rezilierii anticipate a contractului său existent, pune capăt la luni de speculații, deși contractul său era valabil inițial până în 2026. De asemenea, reflectă o tendință tot mai accentuată în World Tour: contractele pe termen lung nu mai sunt garanții de continuitate.

Echipa Red Bull – BORA – Hansgrohe a mai trecut printr-o situație similară – achiziționându-l pe Primoz Roglic în 2024 în circumstanțe asemănătoare – și a fost persistentă în urmărirea lui Evenepoel, învingând alte părți interesate, în special INEOS Grenadiers. Cu puterea financiară a Red Bull și o reorganizare amplă în culise – inclusiv plecările recente ale lui Rolf Aldag și Enrico Gasparotto din conducerea BORA – transferul pare mai degrabă o preluare coordonată decât o simplă semnare a unui ciclist.

Remco Evenepoel a izbutit să câștige titluri impresionante până la vârsta de 25 de ani: dublu campion olimpic, campion mondial pe șosea la contratimp, câștigător al Vuelta, dar și al clasicei Liège-Bastogne-Liège.

În Turul Franței 2025, câștigat la pas de Tadej Pogacar, Evenepoel a abandonat încă din etapa a 14-a.