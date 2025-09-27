G4Media.ro
Regele Charles al III-lea va efectua o vizită de stat la Vatican,…

Sursa foto: Facebook/ The Royal Family

Regele Charles al III-lea va efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie / El l-a văzut pe Papa Francisc cu 12 zile înainte de moartea papei

27 Sep

Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane, şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunţat, sâmbătă, Palatul Buckingham. Aceasta va fi prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu noul suveran pontif, transmite News.ro.

Leon al XIV-lea va sărbători împreună cu cuplul regal anul jubiliar, sau „Anul Sfânt”, al Bisericii Catolice, care are loc o dată la 25 de ani şi atrage milioane de pelerini la Vatican.

„Această vizită va celebra, de asemenea, acţiunea ecumenică a Bisericii Anglicane şi a Bisericii Catolice, reflectând tema anului jubiliar”, a indicat Palatul Buckingham, fără a preciza datele exacte.

Călătorii rare în străinătate

Cuplul regal s-a întâlnit în privat cu predecesorul său, Papa Francisc, pe 9 aprilie, la Vatican, cu 12 zile înainte de moartea acestuia, în marja unei vizite de stat în Italia.

Charles al III-lea, în vârstă de 76 de ani, care suferă de un tip de cancer nespecificat, călătoreşte rar în străinătate. În afară de vizita de stat de patru zile în Italia, în aprilie, el a petrecut 48 de ore în Canada, pe 26 şi 27 mai, pentru a ţine discursul de redeschidere a Parlamentului şi a insista asupra autodeterminării dragi canadienilor, într-o perioadă în care Donald Trump vorbea despre transformarea Canadei într-un stat american.

5 vizite la Vatican, 3 papi

Papa Francisc, decedat în aprilie la vârsta de 88 de ani, a fost timp de 12 ani liderul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume. Leon XIV, originar din Statele Unite, i-a succedat pe 8 mai.

Înainte de încoronarea sa în mai 2023, Charles al III-lea vizitase deja de cinci ori Vaticanul în calitate de prinţ de Wales şi se întâlnise cu trei papi. El a fost primit de papa Francisc în timpul vizitelor sale la Vatican în 2017 şi 2019, şi de predecesorul său Benedict al XVI-lea în 2009. De asemenea, l-a întâlnit pe Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale în Regatul Unit în 1982 şi a participat la funeraliile papei polonez la Vatican în 2005, în ajunul căsătoriei sale cu a doua soţie, Camilla Parker-Bowles.

