Portugalia avertizează Ryanair că nu poate refuza biletele de îmbarcare pe hârtie / De miercuri, pasagerii Ryanair trebuie să aibă biletul de îmbarcare în format digital

Începând de miercuri, 12 noiembrie, pasagerii Ryanair trebuie să aibă biletul de îmbarcare în aplicația myRyanair. În septembrie, compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat că, începând cu 12 noiembrie, va accepta numai bilete de îmbarcare digitale.

Compania aeriană solicită acum pasagerilor să se înregistreze online și să își genereze cartea de îmbarcare în aplicația Ryanair. Ghidul online al Ryanair sugerează că biletele de îmbarcare tipărite pe hârtie nu mai sunt acceptate, cu excepția unor circumstanțe speciale, cum ar fi cazul pasagerilor care nu dețin un smartphone. Cu toate acestea, o țară din UE a avertizat că noile măsuri ale companiei aeriene riscă să încalce drepturile pasagerilor aerieni.

Această măsură a stârnit îngrijorări cu privire la pasagerii în vârstă care nu dețin un smartphone sau nu se simt confortabil să îl utilizeze, scrie Euronews.

Călătorii se întreabă, de asemenea, ce ar trebui să facă în cazul în care telefonul lor rămâne fără baterie, este furat sau pierd conexiunea la internet.

Autoritatea Națională a Aviației Civile din Portugalia (ANAC) a emis orientări privind noile norme pentru a clarifica drepturile pasagerilor.

După analizarea informațiilor furnizate de transportator pe site-ul său web și a clarificărilor suplimentare, ANAC concluzionează că: „Se pare că intenționează să garanteze toate drepturile pasagerilor, inclusiv ale pasagerilor cu dizabilități, cu mobilitate redusă sau care nu dețin un smartphone sau o tabletă.”

„De asemenea, intenționează să nu aplice o taxă de reemitere a cărții de îmbarcare celor care s-au înregistrat online.”

Cu toate acestea, autoritatea adaugă că a informat Ryanair cu privire la anumite obligații pentru a se asigura că nu încalcă drepturile pasagerilor.

Aceasta precizează că transportatorul trebuie să se abțină de la orice comportament care împiedică pasagerii din Portugalia cu o rezervare de zbor confirmată și care s-au înregistrat să se îmbarce deoarece nu au o carte de îmbarcare digitală.

De asemenea, Ryanair nu trebuie să impună taxe obligatorii pentru obținerea și utilizarea cărților de îmbarcare fizice (pe hârtie).

Într-un anumit sens, acest lucru a fost deja confirmat de Ryanair: călătorii pot solicita gratuit o carte de îmbarcare pe hârtie la ghișeele de check-in din aeroport, cu condiția să fi efectuat deja check-inul online.

Dar este un nivel suplimentar de securitate pentru pasagerii din Portugalia, subliniind faptul că nu au nevoie de un motiv special (cum ar fi pierderea telefonului) pentru a li se permite îmbarcarea fără o versiune digitală a acesteia.