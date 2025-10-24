G4Media.ro
Refacerea liceului Dimitrie Bolintineanu, afectat de explozia de la blocul din Rahova,…

Explozie bloc Rahova - liceul Dimitrie Bolintineanu afectat de explozie
Refacerea liceului Dimitrie Bolintineanu, afectat de explozia de la blocul din Rahova, va fi sprijinită de compania One Properties

Compania One United Properties se implică în refacerea clădirii în care funcționează Liceul Dimitrie Bolintineanu, afectată de explozia unei conducte de gaze la un bloc din cartierul bucureștean Rahova, au declarat reprezentanții companiei.

Firma va detașa acolo echipe de lucru și materialele necesare, pe cheltuiala sa, pentru a reface clădirea, astfel încât copiii sa poată reveni la școala cât mai repede. În acest moment, elevii fac cursurile online.

Investiția este derulată în cooperare cu direcția de învățământ din cadrul primariei sectorului 5.

Valoarea estimată a lucrărilor este de circa 75.000 de euro, potrivit reprezentanților companiei.

Explozia de la blocul din Rahova a avariat un stâlp de rezistență al clădirii în care funcționează liceul Dimitrie Bolintineanu, dar și mai multe săli de clasă.

