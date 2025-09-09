Redimensionarea modei în Europa: cum poate standardizarea mărimilor să reducă pierderile și să câștige încrederea consumatorilor

Inconsistența mărimilor costă anual milioane de euro brandurile și distribuitorii europeni, prin retururi, reduceri forțate și risipă. Rata retururilor variază de la 22% în Italia la 62% în Elveția, iar peste 90% dintre acestea sunt legate de probleme de ajustare. Mesajul este clar: standardele de mărime și coerența lor nu mai sunt opționale, ci indispensabile, relatează Fashion United.

Alvanon, pionier al tehnologiilor de dimensionare bazate pe date, își extinde prezența în Europa pentru a ajuta brandurile și retailerii să își transforme abordarea privind mărimile. Misiunea sa este să ofere companiilor de modă instrumentele necesare pentru a dezvolta strategii coerente, care să îmbunătățească eficiența operațională, să stimuleze inovația sustenabilă și să consolideze încrederea consumatorilor.

„Crearea de haine care să corespundă diversității morfologiilor din Europa rămâne una dintre cele mai persistente provocări din industrie”, explică Ton Wiedenhoff, director general al Alvanon pentru Europa. Abordarea companiei se bazează pe date antropometrice reale, pentru a defini scările de mărimi adaptate clienților-țintă și pentru a asigura implementarea lor consecventă de la design până la vânzarea online.

Ecosistemul de dimensionare Alvanon include instrumente digitale și fizice puternice, precum seturile virtuale de mărimi din platforma Alvanon Body Platform (ABP) sau avatarele BodyAI. Acestea permit brandurilor să proiecteze, să ajusteze și chiar să vândă colecții într-un mediu virtual înainte de a trece la mostre fizice și campanii de producție.

Un exemplu concret este Bershka (grupul Inditex), care și-a revizuit complet strategia și standardele de mărimi cu sprijinul Alvanon. Brandul a identificat dimensiunile principale ale clienților săi, folosind avatare digitale și modele fizice-twin pentru a alinia oferta între echipele interne și furnizori. Rezultatul: o scădere cu 10% a retururilor și economii de câteva milioane de euro.

Pentru a răspunde mai eficient cererii, Alvanon și-a întărit echipele de consultanță europeană cu profesioniști de top din branduri internaționale.

Mar Fernández, cu peste 20 de ani de experiență la Pepe Jeans, Burberry și Massimo Dutti, a devenit director de dezvoltare pentru Spania și Portugalia. „O strategie sustenabilă începe cu înțelegerea morfologiei clienților”, subliniază ea.

Anna Karlstrom, fostă la H&M timp de 25 de ani, s-a alăturat echipei globale, contribuind la implementarea fluxurilor digitale și la optimizarea managementului mostrelor.

De asemenea, Alvanon a semnat un parteneriat cu Maria Åkergren, fondatoarea studioului suedez 3Dear, deschizând un nou studio de ajustare la Stockholm. Alte studiouri funcționează la Londra (în colaborare cu Fashion Enter Limited) și Milano (în parteneriat cu Istituto Secoli). Un al patrulea studio european va fi inaugurat în trimestrul IV al acestui an.

„Alvanon vrea să ofere fiecărei companii de modă din Europa acces la tehnologii și expertiză transformatoare în domeniul mărimilor”, conchide Ton Wiedenhoff. „Prin studiourile noastre, parteneriate și rețeaua de consultanți, ajutăm brandurile să treacă de la presupuneri la precizie, de la risipă la eficiență și de la feedback la loialitate.”