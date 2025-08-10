Recordurile de temperatură la nivel mondial: ce țări au atins recordul istoric în ultimii 4 ani

La finalul lunii iulie, Japonia a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu o temperatură de 41,2 °C/106,16 °F în Tamba, în prefectura Hyogo din vestul țării. Aceasta depășește recordul anterior de 41,1 °C/105,98 °F stabilit în 2018 și atins din nou în 2020.

Potrivit NASA, există „dovezi neechivoce că Pământul se încălzește într-un ritm fără precedent”. Datele de la Copernicus, programul european de observare a Pământului pentru Agenția Spațială Europeană, arată că 22 iulie 2024 a fost cea mai caldă zi din punct de vedere al temperaturii medii globale de când instituția a început să înregistreze date în 1940 (atingând o medie globală de 17,16 °C/62,76 °F), scrie Statista.com.

Și la scară regională, recordurile absolute de temperatură sunt depășite în întreaga lume. Doar în perioada 2022-2024, 36 de țări au depășit recordurile naționale de căldură, unele dintre ele de mai multe ori. În 2025, până în prezent nu au fost depășite recorduri istorice. Unele dintre cele mai recente recorduri au fost stabilite în Asia de Sud-Est în 2024, când o val de căldură excepțională a lovit regiunea. Cambodgia a stabilit un nou record de 42,8 °C/109,0 °F, în timp ce Laos a atins un nou record istoric de 43,7 °C/110,7 °F.

Între timp, Australia și Uruguay au egalat recordurile naționale în 2022, cu 50,7 °C/123,3 °F în Onslow și, respectiv, 44,0 °C/111,2 °F în Florida, în timp ce Regatul Unit a înregistrat o temperatură record în iulie 2022, când mercurul a depășit bariera de 40 °C.

Anterior, în vara anului 2021 – una dintre cele mai calde de pe Pământ -, Canada, Spania și Italia au înregistrat temperaturi maxime. Recordul italian, 48,8 °C/119,8 °F la Siracuza, a fost raportat ca fiind cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în Europa, fiind certificat de OMM în 2024.

În Antarctica, un nou record a fost atins în 2020 la baza Esperanza în timpul verii australe, când temperaturile au depășit 18 °C/64,9 °F. Cu un an mai devreme, recordul național francez de 46 °C/114,8 °F a fost măsurat la Vérargues (Hérault), în timp ce valul de căldură din 2019 a înregistrat și alte recorduri în Europa, cum ar fi în Belgia și Germania.

Potrivit OMM, recordul mondial este încă atribuit oficial localității Furnace Creek, din Parcul Național Death Valley din California, cu 56,7 °C/134 °F atins în 1913.