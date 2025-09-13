Record negativ pentru Tadej Pogacar – Campionul mondial, locul 29 în Marele Premiu al Quebecului / Slovenul nu mai terminase o cursă de o zi în afara primilor 20 de trei ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a încheiat vineri Marele Premiu de la Québec pe poziția a 29-a, la 26 de secunde de învingătorul francez Julian Alaphilippe (Tudor). Slovenul nu mai terminase atât de jos într-o cursă de o zi de trei ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tadej Pogacar și-a găsit oare o cursă care nu i se potrivește? Pentru a răspunde, iată o statistică ce nu-l va liniști pe sloven, aflat la revenire în Marele Premiu de la Québec de vineri după victoria sa în Turul Franței. Campionul mondial a încheiat în afara topului 20 (29) la capătul unei curse de o zi, o premieră după trei ani (2022) și o clasare pe locul 22 tot la Marele Premiu de la Québec, arată L’Equipe.

În acel an, starul lui UAE Team Emirates nu câștigase Marea Buclă – fiind al doilea în spatele danezului Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) – și revenise discret la Bretagne Classic la sfârșitul lui august, unde încheiase pe un loc anecdotic, 89.

Vineri, Pogacar s-a arătat ofensiv în finalul GP-ului de la Québec, provocând o selecție masivă în fruntea plutonului, dar nu a reușit niciodată să ajungă evadarea din care s-a desprins Alaphilippe. După weekendul canadian, slovenul se va lansa într-un final de sezon plin de ambiții: contratimpul și cursa pe șosea din Rwanda (21 și 28 septembrie), apoi Campionatele Europene (5 octombrie) și Turul Lombardiei (11 octombrie), câștigat de el în ultimele patru ediții.

Între timp este în desfășurare Vuelta 2025, care este programat să se încheie în acest weekend cu etapa 21. Liderul clasamentului individual dinaintea etapei a 20-a este Jonas Vingegaard (Visma), urmat nu foarte departe de Joao Almeida (UAE Team Emirates)