Real Madrid va avea un nou antrenor de la 1 iunie: Xabi Alonso

Xabi Alonso își va începe mandatul de antrenor al lui Real Madrid începând cu data de 1 iunie 2025, transmite jurnalistul Fabrizio Romano, una dintre cele mai credibile surse atunci când vine vorba despre fotbal. Xabi Alonso îl va înlocui pe Carlo Ancelotti.

Aflat în prezent la Bayer Leverkusen, Xabi o va prelua pe Real Madrid în mod oficial din data de 1 iunie. Informația este prezentată și de jurnaliștii de la As.com, cotidian apropiat de gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Realul a pierdut aproape orice speranță de a mai câștiga titlul de campioană a Spaniei după ce a pierdut, scor 3-4, meciul cu Barcelona din deplasare.

Trupa „blancos” va încheia stagiunea fără vreun trofeu cucerit, în condițiile în care Barcelona are acum șapte puncte avans cu doar 3 etape înainte de finalul sezonului din LaLiga.

Alonso va conduce Realul la Cupa Mondială a Cluburilor, competiție care va debuta pe 14 iunie, în SUA.

Conform sursei citate, Xabi Alonso va semna un contract valabil pe trei ani cu Real Madrid imediat după ce gruparea din capitala Spaniei va oficializa despărțirea de Carlo Ancelotti.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.

Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.

Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025