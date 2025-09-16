Răspunsul guvernului spaniol la criticile aduse de UCI privind manifestațiile pro-palestiniene din Vuelta: „Sportul nu poate fi folosit pentru a «spăla» un genocid precum cel comis în Gaza”

Ultima etapă din La Vuelta duminică, s-a încheiat prematur din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene care au avut loc pe străzile din Madrid şi care, în general, au agitat aproape zilnic cele trei săptămâni de cursă. Aceste proteste au stârnit numeroase reacţii, de la premierul spaniol Pedro Sanchez, care şi-a exprimat duminică „admiraţia” pentru aceste adunări, până la Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI), luni, transmite News.ro.

Într-un comunicat, instituţia sportivă şi-a exprimat regretul faţă de sprijinul acordat de guvernul spaniol acestor manifestaţii, condamnând „cu fermitate instrumentalizarea sportului în scopuri politice în general, şi în special din partea unui guvern”.

Guvernul spaniol, prin intermediul Consiliului Superior al Sportului (CSD), a răspuns într-o scrisoare adresată preşedintelui francez al UCI, David Lappartient: „Am aflat cu profundă jenă şi surprindere declaraţia dumneavoastră. În Spania, ca în toate societăţile democratice, dreptul de a manifesta liber şi paşnic este un drept fundamental. Dacă şi cauza este, de asemenea, justă şi nobilă, cea a apărării drepturilor omului, această exprimare liberă şi paşnică capătă statutul de obligaţie morală.”

„Cu cea mai profundă admiraţie şi respect pentru sportivii noştri şi, aşa cum am făcut întotdeauna, exprimându-ne respingerea faţă de orice tip de comportament violent, considerăm că sportul nu poate rămâne indiferent la ceea ce se întâmplă în lume şi cu atât mai puţin să rămână inconştient faţă de gravele încălcări ale drepturilor omului. Nu există pace fără dreptate, iar utilizarea sportului pentru a „spăla” un genocid precum cel comis în Gaza, cu mii de morţi, copii nevinovaţi şi o foamete deja declarată de Naţiunile Unite, este o poziţie politică ce contravine Cartei Olimpice şi valorilor fundamentale ale sportului”, se arată în comunicat.