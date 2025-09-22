Ramona Lile, plagiatoare dovedită definitiv de instanțe, a intrat în partidul fondat de Dan Voiculescu și preia șefia filialei Arad

Ramona Lile, plagiatoare cu verdict final în instanță și fost rector al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, preia conducerea filialei județene Arad a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), fondat de Dan Voiculescu, potrivit unui comunicat al partidului.

În aprilie 2024, Înalta Curte de Justiție și Casație a decis printr-un verdict definitiv că Ramona Lile a plagiat, potrivit publicației locale Special Arad.

În 2021, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) a constatat că Ramona Lile e „vinovată de săvârșirea plagiatului”, mai precis „plagiat masiv de blocuri de texte” în mai multe articole științifice pe care le semnase în calitate de coautor. Ramona Lile a atacat în instanţă această decizie. În decursul celor trei ani, Ramona Lile a pierdut mai întâi la Tribunal, mai apoi la Curtea de Apel Timişoara, iar acum la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ea și-a pierdut și postul de rector al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad din cauza plagiatului.

Ministrul Educației de la acel moment, Ligia Deca, a refuzat în decembrie 2023 confirmarea sa în funcția de rector al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad pentru al patrulea mandat, după cum a scris Edupedu la acel moment.

Ramona Lile a fost rector din 2012. Deși vechea Lege a educației permitea doar două mandate, ea s-a numărat printre beneficiarii unei portițe care permitea rectorilor să candideze pentru al treilea mandat în cazul unor suspendări temporare.

Noua Lege a învățământului superior permite două mandate, fără excepție, dar nu ține cont de mandatele exercitate pe vechea lege.