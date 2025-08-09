Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost identificate, după aproape 24 de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rămăşiţele a trei victime ale atentatelor din 11 septembrie au fost recent identificate, au anunţat oficialii săptămâna aceasta, pe măsură ce tehnologia ADN continuă să înregistreze progrese treptate în efortul de aproape un sfert de secol de a înapoia rămăşiţele celor decedaţi familiilor lor, relatează AP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oficialii din New York au anunţat joi că au identificat rămăşiţele lui Ryan D. Fitzgerald, un trader valutar în vârstă de 26 de ani, ale Barbarei A. Keating, o femeie de 72 de ani, fostă directoare a unei organizaţii non-profit, şi ale unei alte femei, al cărei nume a fost păstrat secret la cererea familiei.

Cei trei se aflau deja printre miile de persoane despre care se ştia de mult că au murit în atacurile cu avioane deturnate de Al-Qaeda din 11 septembrie 2001 şi figurau de mult pe lista numelor de pe Memorialul Naţional al 11 Septembrie din New York.

În total, aproape 3.000 de persoane au murit când teroriştii au prăbuşit avioanele de linie în turnurile gemene ale World Trade Center, în Pentagon şi într-un câmp din sud-vestul Pennsylvaniei, în ziua de 11 septembrie. Peste 2.700 dintre victime au pierit în prăbuşirea în flăcări a turnurilor gemene ale World Trade Center, iar aproximativ 40% dintre aceste victime nu au avut rămăşiţele identificate.

Noile identificări au fost făcute prin intermediul testelor ADN îmbunătăţite, efectuate pe rămăşiţe minuscule găsite în urmă cu mai bine de 20 de ani printre ruinele centrului comercial, a declarat biroul medicului legist al oraşului.

„Fiecare nouă identificare dovedeşte promisiunea ştiinţei şi eforturile susţinute de a ajuta familiile, în ciuda trecerii timpului”, a declarat medicul legist şef, dr. Jason Graham. „Continuăm această muncă pentru a-i onora pe cei pierduţi”.

Fiul lui Keating, Paul Keating, a declarat presei că a fost uimit şi impresionat de efortul susţinut.

„Este o realizare, un gest uimitor”, a declarat el pentru New York Post. El a spus că materialul genetic prelevat de pe peria de păr a mamei sale a fost comparat cu probele de ADN ale rudelor. O bucată din cardul ATM al mamei sale a fost singura altă urmă a acesteia recuperată vreodată din dărâmături, a spus el.

Barbara Keating era pasageră pe zborul American Airlines 11, cu destinaţia Boston-Los Angeles, când teroriştii l-au prăbuşit în World Trade Center. Se îndrepta spre casa ei din Palm Springs, California, după ce îşi petrecuse vara în Cape Cod, Massachusetts.

Keating şi-a dedicat cariera serviciilor sociale, inclusiv o perioadă ca director executiv al Big Brothers Big Sisters of South Middlesex, lângă Boston. După pensionare, s-a implicat în activităţile bisericii romano-catolice din Palm Springs.

Fitzgerald, care locuia în Manhattan, lucra la o firmă financiară din World Trade Center, studia pentru un masterat în afaceri şi discuta despre un viitor pe termen lung cu iubita sa, potrivit necrologurilor publicate la acea vreme.

Biroul medicului legist din New York a adăugat în mod constant alte nume la lista victimelor din 11 septembrie cu rămăşiţe identificate. Agenţia a testat şi retestat zeci de mii de fragmente pe măsură ce tehnicile au avansat de-a lungul anilor şi a creat noi perspective pentru citirea codului genetic deteriorat de foc, lumina soarelui, bacterii şi multe altele.

„Sperăm că familiile care primesc răspunsuri de la Biroul Medicului Legist Şef pot găsi alinare în dedicarea neobosită a oraşului pentru această misiune”, a declarat primarul New York-ului, Eric Adams.