Radu Miruţă: În mijlocul Fabricii de pulberi de la Făgăraş este o groapă de gunoi care, destul de des, ia foc/ Am vorbit la Garda de Mediu, a fost făcută plângere penală

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că în mijlocul Fabricii de pulberi de la Făgăraş este o groapă de gunoi care ia foc ”destul de des”, pe un teren care aparţine primăriei din localitate. El a precizat că pentru rezolvarea acestei situaţii a vorbit cu reprezentanţii Gărzii de Mediu şi a fost făcută o plângere penală, transmite News.ro.

”Sunt două fabrici de pulberi: una de pulberi explozive de la Făgăraş şi una de pulberi-combustibil, practic întreţine zborul proiectilului, pe care o vom face la Victoria. Cea de la Făgăraş are în mijlocul ei o groapă imensă de gunoi care, destul de des, ia foc. Nu am crezut prima oară, s-a demonstrat că aşa este. Primăria Făgăraş are o bucată de teren în mijlocul terenului pe care îl are Ministerul Economiei pentru fabrica de pulberi de la Făgăraş. A obţinut o autorizaţie pentru transfer în timpul zilei, vin cu o maşină de gunoi, sortează şi pleacă”, a declarat Radu Miruţă, marţi seară, la Antena 3.

El a explicat ce demersuri au fost făcute pentru rezolvarea situaţiei.

”Sunt munţi de gunoaie acolo. Am vorbit cu cei de la Garda de Mediu, s-a făcut o plângere penală, încerc toate variantele posibile să înţeleagă şi Primăria că nu se poate acolo. M-a întrebat unde să îl ducă. E o întrebare la care răspunsul nu îl am eu, dar nici nu sunt eu cel care trebuie să dea toate aceste răspunsuri. Vă spun că din perspectiva unei fabrici de pulberi e complet imposibil de acceptat”, a afirmat ministrul Economiei.