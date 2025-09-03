Radu Drăguşin nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru faza grupei Ligii Campionilor

Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundaşul român Radu Drăguşin nu figurează printre cei 25 de jucători, transmite News.ro.

Obligată să trimită la UEFA, până în ziua de 2 septembrie, lista celor 25 de jucători eligibili pentru meciurile din faza grupei unice a Ligii Campionilor, gruparea engleză Tottenham Hotspur a făcut publice numele fotbaliştilot aflaţi pe această listă. Aflat în plină recuperare după accidentare, fază care s-ar putea prelungi cu încă trei-patru săptămâni, Radu Drăguşin nu a fost trecut de londonezi printre cei 25 de jucători de pe lista predată la UEFA.

Alături de el, printre absenţii importanţi se mai numără mijlocaşii Yves Bissouma şi James Maddison, atacanţii Mathys Tel şi Dejan Kulusevski.

Lista A trimisă de Tottenham la UEFA cuprinde următorii jucători:

Portari: Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin

Fundaşi: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies, Micky van de Ven;

Mijlocaşi: Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur;

Atacanţi: Richarlison, Dominic Solanke, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Randal Kolo Muani.