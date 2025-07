Radu Burnete, consilier prezidenţial: Dacă ajungem să nu ne mai putem împrumuta, vă garantez că tăierile vor fi mult mai mari şi mult mai rapide decât ce vedem acum

Consilierul prezidenţial Radu Burnete afirmă, la Prima Tv, că în discuţiile cu Comisia Europeană preşedintele Nicuşor Dan a obţinut „flexibilitate maximă” în ceea ce priveşte măsurile fiscale şi Planul naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR) în aşa fel încât economia românească să nu fie „omorâtă”. El spune că oficialii de la Bruxelles nu sunt „bau bau” care impune Romîniei majorări de taxe, oficialul de la Cotroceni atrăgând atenţia că „dacă ajungem să nu ne mai putem împrumuta, vă garantez că tăierile vor fi mult mai mari şi mult mai rapide decât ce vedem acum”, transmite News.ro.

„Am încercat să explicăm Comisiei că avem nevoie de flexibilitatea maximă pe care ne-o pot permite şi în renegocierea pe PNRR şi în acest pachet fiscal, astfel încât să nu omorâm economia. Şi Comisia Europeană nu e un bau-bau. Adică să nu creadă cineva că stau nişte oameni la Bruxelles şi nu ştiu cum să facă să mai crească taxele în România. Comisia se uită la ce ne uităm şi noi, până la urmă: că avem o mare problemă pe pieţele financiare, cu agenţiile de rating, cu cei care ne cumpără datoria asta. Aia e buba principală. Comisia doar încearcă să preîntâmpine un accident nefericit punându-ne sau sugerând să luăm anumite măsuri, pentru că dacă ajungem să nu ne mai putem împrumuta, vă garantez că tăierile vor fi mult mai mari şi mult mai rapide decât ce vedem acum”, a afirmat Radu Burnete sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv.

Acesta a arătat că România, la fel ca şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, ştia care sunt etapele şi paşii de urmat în ceea ce priveşte discuţiile cu oficialii de la Bruxelles pe subiectului deficitului bugetar excesiv.

„Cadrul ăsta de deficit excesiv prin care România trece are nişte etape foarte clare şi ele erau cunoscute dinainte. Noi trebuia până la finalul lunii iunie, să venim cu un pachet de măsuri care să adreseze problema deficitului, fie vorba între noi, trebuia să venim până în aprilie cu aceste propuneri, da, sigur, au fost alegeri, nu puteam să facem asta. După care, termenul de 15 octombrie, care era cunoscut şi ştiut de mult, ce spune? Comisia Europeană vrea să vadă că aceste măsuri pe care le-ai luat, sau trebuia să le iei în primăvară, produc nişte efecte în toamnă şi România şi toate cele 14 ţări aflate în procedura asta trebuie să depună un raport în care se arate ce au făcut şi care sunt rezultatele. Deci nu e nimic neaşteptat acolo. Ce a obţinut preşedintele în discuţiile cu Comisia este flexibilitatea maximă posibilă. Cred că am încercat pe toate canalele să explicăm că venim după 2 ani de alegeri, în care încrederea instituţiilor europene în România s-a erodat mult, foarte mult. Pentru că am toţi spus că facem lucruri şi nu le-am făcut”, mai spune consilierul preşedintelui.

Radu Burnete a dezvăluit că cele mai dificile discuţii nu sunt cele cu Comisia Europeană, ci cu agenţiile de rating financiar.

„Agenţiile de rating sunt mai neiertătoare, dar şi aici trebuie să înţelegem şi poziţia lor. Că până la urmă este o instituţie care se uită la o obligaţie românească şi spune lumii întregi cel care se împrumută îţi va putea da banii înapoi. Şi dumneavoastră, dacă cumpăraţi o astfel de obligaţie, v-aţi bucura ca cei care dau aceste certificări să o facă pe bune. Că atunci când o cumpăraţi aveţi încredere că vă veţi primi banii înapoi. Şi au şi eu o reputaţie importantă de păstrat în ambele direcţii, pentru că dacă fac un downgrade şi se dovedeşte că ţara respectivă merge bine, e o pată pe obrazul lor, dacă nu fac un downgrade şi ţara respectivă derapează, din nou, şi din punctul ăsta de vedere, da, sunt mult mai stricţi decât Comisia şi se uită şi ei la ce se întâmplă pe pieţe. Discuţiile cu agenţiile sunt şi vor fi mereu mult mai dificile decât cele cu Comisia Europeană”, a explicat Burnete.