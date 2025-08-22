Radicalizarea partidului extremist AUR: atacul împotriva muncitorilor străini / O aliniere ridicolă dar periculoasă cu discursul anti-migranți din Europa și din America lui Trump

Ultimul derapaj democratic major al AUR s-a produs zilele trecute, odată cu un îndemn lansat de vicepreședintele partidului extremist, Dan Tanasă: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”. Reacțiile din societate au fost relativ anemice, deși AUR a trecut din nou o linie roșie. Niciun partid, până la AUR, nu a atacat tema muncitorilor străini de pe poziții xenofobe, incitând pe față la ură împotriva unei categorii sociale devenite indispensabile economiei românești: muncitorii străini.

Polițistul Marian Godină a reacționat pe Facebook, anunțând că face plângere penală împotriva deputatului AUR pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România a făcut un apel ferm la „respectarea demnității umane și a principiilor nediscriminării în spațiul public”. În același comunicat se arată că „libera circulație a persoanelor pentru muncă reprezintă un principiu de bază în Uniunea Europeană. Milioane de români au beneficiat și continuă să beneficieze de acest drept muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente. A cere astăzi respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care cetățenii români l-au folosit pentru a construi un trai mai bun”.

Poziția exprimată de liderul AUR, care cere practic boicotarea muncitorilor străini din România, reprezintă nu doar un exces ideologic profund anti-democratic, ci și o acțiune care riscă să submineze economia națională. Angajatorii români se confruntă anual cu un deficit de peste 500.000 de persoane. Numeroase joburi din HORECA și servicii nu mai sunt atractive pentru români, care preferă să muncească în străinătate pentru salarii mai bune.

Nu este prima dată când vicepreședintele AUR vituperează împotriva străinilor. Pe 6 mai, Tanasă a atacat tema „străinilor” de la tribuna Parlamentului: „Ni se rupe sufletul de cei care au de suferit, pe unde au ei de suferit. Dar noi am jurat credință patriei noastre, România. Noi am jurat să lucrăm la prosperitatea poporului român, n-am jurat să aducem cât mai mulți azilanți în România. Eu, spre exemplu, nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților! (…) România are deja multiculturalism. Nu avem nevoie de refugiați, nu avem nevoie de azilanți”, a declarat Tanasă.

Replica a venit atunci de la colegul său de partid, deputatul AUR Mohammad Murad, care a povestit cum, la 17 ani, a venit în România la studii și, dacă atunci cineva ar fi spus „nu vrem străini”, nu ar fi ajuns medic – la fel ca alți 5.000 de medici arabi care muncesc azi în spitalele din România pentru a salva vieți. „Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul, spaniolul sau neamțul așa cu românii?”, a adăugat Murad.

Ce putem observa este că AUR, prin liderii săi de vârf, s-a aliniat ideologic cu extremiștii din Occident pe tema migranților sau a „străinilor” care ar amenința țara. Toate mișcările extremiste din Europa – de la AfD în Germania, la Marine Le Pen în Franța sau la Gert Wilders în Olanda – au câștigat rapid popularitate prin discurs violent anti-migranți, în special anti-musulman.

Este, dacă vreți, o temă pe care o regăsim și în ideologia MAGA. America lui Trump se află în plină vânătoare de migranți pe întreg teritoriul țării. Înăsprirea condțiilor la acordarea vizei, deportările și eliminarea României din Visa Waiver sunt efectele acestei ideologii bazate în primul rând pe lupta împotriva migrației ilegale.

Viktor Orbán se luptă și el cu migranții în Ungaria, deși țara aproape că nu are migranți. Propaganda FIDESZ a contaminat însă și o parte dintre maghiarii din România. Cine nu-și amintește cazul Ditrău: în urmă cu cinci ani, locuitorii unei comune din Harghita s-au revoltat după ce doi srilankezi au fost angajați într-o brutărie. Influențați de narativul Budapestei, secuii locali s-au speriat „să nu vină un val de migranți” care să le impună cultura lor și să le pună în pericol siguranța.

Racordarea ideologică a AUR la tema migranților este pur și simplu ridicolă, forțată și fără nicio bază factuală. Muncitorii străini care vin în România perfect legal, cu acte în regulă, nu ridică nici pe departe vreun pericol de confruntare religioasă, cum se întâmplă cu migranții musulmani din Occident. Cei mai mulți sunt vietnamezi, nepalezi, srilankezi – provenind din religii budiste, cu tradiții pașnice. Sunt integrați, nu comit infracțiuni, riscul terorist este zero. Ei nu iau jobul nimănui; dimpotrivă, fără ei, sectoare întregi din economie riscă să se blocheze.

Muncitorii străini sunt atacați astăzi de unii ca Dan Tanasă doar pentru că sunt „străini”. Puritatea etnică este vechea rețetă a fascismului, care a dus la crime oribile de-a lungul istoriei – de la Holocaust, până la epurările etnice din Balcanii anilor ’90. În anii ’30, evreii erau ținta urii doar pentru că reprezentau „imaginea străinului” – țapul ispășitor pentru toate neajunsurile celorlalți. Exploatarea „mitului străinului” este, de la afacerea Dreyfus încoace, drumul scurt către succes al tuturor populiștilor, extremiștilor și fasciștilor din lume.

Radicalizarea AUR se face simțită și în privința discursului anti-european în general, nu doar punctual pe tema migranților. De pildă, după întâlnirea Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, partidul extremist a dat publicității un comunicat în care a solicitat, între altele, autorităților române ”să renunțe la a mai urma liderii europeni în politica globală și de securitate, dată fiind lipsa de relevanță a acestora la nivel global”.

Radicalizarea extremiștilor români se produce într-un moment economic dificil pentru țară. Ca orice partid extremist, și AUR se cațără pe nemulțumirile, frustrările și resentimentele societății, pe care le alimentează și le amplifică. Așa a crescut în sondaje, ajungând astăzi să sară bine de 40%, potrivit ultimelor măsurători. Vestea cu adevărat proastă este că toate cele trei partide din coaliție – USR, PNL și PSD – fac împreună mai puțin decât partidul lui Simion. Extremismul reprezintă azi un pericol major pentru România și trebuie combătut cu toată forța, altfel țara riscă să cadă în „groapa suveranistă”.