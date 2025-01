Qinwen Zheng, campioana olimpică, eliminată surprinzător de la Australian Open de Laura Siegemund, jucătoare aflată pe locul 97 mondial

Qinwen Zheng, finalistă în 2024 și cap de serie 5 la Melbourne, a fost eliminată surprinzător de la Australian Open în turul al doilea.

Chinezoaica (campioană olimpică la Paris în proba de simplu feminin) a cedat în două seturi, scor 6-7(3), 3-6, împotriva jucătoarei Laura Siegemund, ocupantă a locului 97 WTA.

În vârstă de 36 de ani, Laura a prestat un joc de un nivel ridicat și a avut răspuns pentru jocul ofensiv al adversarei.

Nemțoaica a avut procentaje mai bune decât Zheng (22 de ani) la serviciu, iar diferența a făcut-o până la urmă de la retur.

Partida a durat două ore și 18 minute.

WOW.

36yo Laura Siegemund upsets the Olympic champion and 2024 runner up Zheng Qinwen 7-6(3), 6-3 to reach the 3rd round at the #AusOpen.

The world #5 is the first top 10 player to lose in the Women’s Draw.

A shock on John Cain Arena! pic.twitter.com/ELkaExOkRj

— José Morgado (@josemorgado) January 15, 2025