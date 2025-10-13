Putin și cursa pentru nemurire: explozie de cercetări în Rusia / Finanțarea merge către fiica țarului, endocrinologul Maria Voronţova – presă

În Rusia lui Vladimir Putin, nemurirea este un subiect şi, în special, este o afacere de familie. Obsesia liderului de la Kremlin pentru viața veșnică a fost evidentă la nivel mondial pe 3 septembrie la Beijing, când un microfon lăsat deschis din greșeală a surprins conversația dintre Putin și liderul chinez Xi Jinping, ambii în vârstă de 70 de ani, în timp ce înaintau spre podium: „Odată”, a spus acesta din urmă, „oamenii rareori trăiau peste 70 de ani. Acum, la vârsta asta, ești un copil”. Putin, dând din cap cu un zâmbet viclean, a răspuns, tradus de un interpret: „Organele umane pot fi transplantate permanent, până la punctul în care oamenii pot întineri și chiar pot deveni nemuritori”., potrivit Rador Radio România.

Difuzat pe scară largă de numeroase instituții media, schimbul de replici, care a durat puțin sub un minut, a fost ulterior cenzurat la cererea Chinei și a dispărut de pe internet. Însă, în conferința de presă care a urmat summitului, țarul a revenit asupra subiectului, spunând că el crede că într-o zi, poate chiar până la sfârșitul secolului, viața umană ar putea ajunge la 150 de ani: „Medicina modernă, în special transplanturile de organe, ne permite să sperăm la o creștere semnificativă a speranței de viață”. În Rusia, trebuie amintit, speranța de viață este destul de scăzută în comparație cu alte țări: doar 68 de ani pentru bărbați, conform statisticilor oficiale.

Speranța lui Vladimir Vladimirovici, însă, nu este doar o dorință personală, având în vedere că, conform Constituției, modificată ad-hoc în 2020, ar putea candida pentru un al cincilea mandat în 2029 și ar putea rămâne în funcție până în 2036, când va avea „doar” 83 de ani. Cât despre ce va urma, nu există limite. În realitate, Putin vorbește serios și, în ultimii cinci ani, a mărit de șase ori investițiile publice în cercetarea științifică dedicată prelungirii vieții. Conform unui sondaj realizat de „Novaia Gazeta Europa”, cele șapte proiecte aprobate între 2016 și 2022, în valoare totală de 20 de milioane de ruble (aproximativ 200.000 de euro), au crescut la 43 finanțate în ultimii trei ani, cu alocări în valoare de 172 de milioane de ruble (puțin peste 2 milioane de euro). În plus, alte programe de cercetare mai importante privind îmbătrânirea au primit finanțare de la stat, pe lângă donațiile generoase din partea prietenilor oligarhi ai președintelui.

Și tocmai în acest ultim detaliu constă secretul: cel mai important și mai bine finanțat dintre aceste proiecte se intitulează „Reglarea proceselor de reînnoire celulară ale organismului, o bază fundamentală pentru menținerea pe termen lung a activității funcționale a organelor și țesuturilor, a sănătății și a longevității active”. Acest proiect este condus de endocrinologul Maria Voronţova, în vârstă de 40 de ani, acționar majoritar și șefa grupului farmaceutic Nomeko, care a achiziționat recent toate clinicile și centrele de cercetare ale fondului de pensii al Gazprom. Voronţova este, de asemenea, membră a consiliului de administrație al vastului program public de 127 de miliarde de ruble (1 miliard de euro) pentru dezvoltarea geneticii rusești, al cărui președinte este un prieten și fost asociat al țarului, Mihail Kovalciuk.

Nu în ultimul rând, Maria Voronţova este fiica lui Vladimir Putin și a fostei sale soții, Ludmila. Ea și sora ei, Katerina Tikhonova, și-au schimbat numele de familie din motive de securitate, dar adevăratele lor identități sunt cunoscute de toată lumea. Ambele sunt în ascensiune rapidă, iar prezența lor la Forumul de la Sankt Petersburg din 2024 a semnalat disponibilitatea lor de a-și asuma un rol public tot mai important. După cum am menționat la început, la Moscova, afacerile bune, mai ales când este în joc nemurirea, se fac în familie.

Parafrazându-l pe Erich Fromm, Vladimir Putin vrea să fie și să aibă, în același timp. Dar dacă ne gândim bine, pentru a rămâne la prima parte a dihotomiei, dorința sa de longevitate nesfârșită are o rădăcină filosofică precisă, cea a Cosmismului rus, o mișcare născută în Uniunea Sovietică din scrierile lui Gheorghi Fiodorov și îmbrățișată de regimul bolșevic. Utopia sa prevedea călătoriile interspațiale, în căutarea unor lumi în care noua știință sovietică ar permite învierea strămoșilor, visul nemuririi, colonizarea cosmosului și, în cele din urmă, crearea unui univers socialist egalitar. Primele cuvinte din spațiu ale lui Iuri Gagarin, primul astronaut, au fost: „Nu văd niciun Dumnezeu. Le mulțumesc lui Fiodorov și Cosmismului pentru că sunt aici”. Ar putea fi o idee: pentru a-l face nemuritor, Putin ar putea fi trimis în spațiu. Și lăsat acolo.

Sursa: CORRIERE DELLA SERA / Rador Radio România / Traducerea: Oana Avram