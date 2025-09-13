Putin relaxează condițiile de relocare pentru cetățenii din Moldova, Ucraina, Belarus și Kazahstan / În 2024, în contextul războiului din Ucraina, doar 31.700 de persoane au accesat acest mecanism – cel mai mic număr din ultimii ani

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care prevede modificări la programul de relocare în Federaţia Rusă, în virtutea căruia cetăţenii Republicii Moldova, Ucrainei, Belarusului şi Kazahstanului se pot muta în Federaţia Rusă fără a fi nevoie să demonstreze cunoaşterea limbii ruse, transmite News.ro.

Pentru a lua parte la program, este suficient ca aceşti cetăţeni să deţină o diplomă obţinută după 1 septembrie 1991 într-o instituţie de învăţământ din afara Rusiei, unde predarea s-a făcut în limba rusă sau într-o filială de peste hotare a unei universităţi ruse, relatează NewsMaker.

Decretul extinde, de asemenea, lista potenţialilor participanţi, incluzând persoane născute şi anterior rezidente în autoproclamatele republici Donţeţk (DNR) şi Luhansk (LNR) din Ucraina, precum şi în regiunile ucrainene ocupate Zaporojie şi Herson.

Programul de relocare în Federaţia Rusă funcţionează din 2006 şi, din 2013, are caracter nelimitat. În 2024, în contexul invaziei din Ucraina, doar 31.700 de persoane l-au accesat – cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani.