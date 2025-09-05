Publicație de opoziție: Péter Magyar este în continuare cel mai popular politician, iar Viktor Orbán, doar al treilea – sondaj

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În fruntea listei de popularitate se află Péter Magyar, care este chiar mai popular şi din punct de vedere al preferinţei, decât Viktor Orbán, rezultă din datele sondajului de opinie, efectuat la sfârşitul lunii august de Centrul de cercetare 21, al căror rezultate au fost prezentate de portalul 24.hu, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În sondajul reprezentativ a fost prezentat gradul de popularitate şi de preferinţă în cazul al 15 lideri politici. Datele au fost înregistrate în perioada 27-31 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane, care este reprezentativ la nivelul întregii populaţii. Raporturile de forţă nu s-au modificat prea mult faţă de ultimul sondaj, realizat cu aceeaşi metodă, în luna aprilie: cel mai popular este invariabil Péter Magyar, 39% dintre respondenţi l-ar vedea cu plăcere pe preşedintele Partidului Tisza într-o funcţie politică importantă.

Comparativ cu luna aprilie, în luna august Péter Magyar a fost preferat ca premier cu 6% mai mulţi (36%) faţă de procentul de 4% înregistrat în luna aprilie, în comparaţie cu Viktor Orbán (30%).

Este interesant că, potrivit sondajului, Ákos Hadházy este în continuare mai popular, decât Viktor Orbán Popularitatea deputatuluit independent a crescut cu 2 puncte procentuale de la ultimul sondaj, astfel se află pe locul doi în clasament, cu 34%, în timp ce popularitatea premierului a slăbit cu un punct procentual, în prezent fiind de 30%.

Din aprilie, cel mai mult şi-a consolidat poziţia primarul general, Gergely Karácsony: popularitatea sa a crescut de la 26% la 30%, ceea ce se datorează, probabil, susţinerii sale a paradei Budapest Pride.

Gradul de popularitate al politicienilor Partidului Tisza poate fi considerat în continuare mai degrabă slab. Astfel, 51% dintre cei chestionaţi au spus că îl cunosc pe Zoltán Tarr, iar despre Krisztina Bódis, 59% au răspuns similar. În afară de Péter Magyar, dintre cei mai populari politicieni ai Partidului Tisza, este doar Romulusz Ruszin-Szendi, fostul şef de stat major se află pe locul şase în clasamentul popularităţii, ultimul loc fiind ocupat de preşedintele Convenţiei Democrate, Klára Dobrev, cu o preferinţă de 10%, fiind cel mai nepopular politician.

Preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, a pierdut trei puncte procentuale din popularitatea sa, din luna aprilie: este preferat doar de 13% dintre respondenţi, ceea ce îl clasează pe penultimul loc în listă. Un asemenea şef de stat atât de nepopular şi atât de puţin cunoscut nu a avut Ungaria, probabil, de la schimbarea regimului.

Sondajul privind preferinţele de partid a fost publicat miercuri de Centrul de cercetare 21, despre care a relatat şi ziarul „Népszava”. Potrivit sondajului, popularitatea la nivelul întregii populaţii a Partidului Tisza este de 34%, iar în cazul FIDESZ este de 26%, iar în rândul alegătorilor care ştiu pentru care partid votează, partidul lui Péter Magyar conduce cu 26%.

Sursa: NÉPSZAVA / Rador Radio România / Traducerea: Rozália Gănciulescu