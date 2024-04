PSD: Clotilde Armand întruneşte toate atributele penalului în funcţii publice. USR nu mai are nicio scuză dacă nu o exclude din partid!

PSD solicită conducerii USR să aplice standardele de integritate în politică pe care le invoca în cazul altora şi să o excludă de îndată pe Clotilde Armand din partid. „După trimiterea în judecată, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, întruneşte toate atributele penalului în funcţii publice: are dosar penal, a fost anchetată, e inculpată şi a fost deferită Justiţiei, urmând să fie judecată pentru infracţiunea de a fi folosit funcţia publică pentru a se favoriza pe sine”, arată comunicatul de presă al social-democraţilor, transmite News.ro.

Sursa citată mai spune că mai mult decât atât, Clotilde Armand se şi comportă ca un „penal” autentic atunci când îi atacă fără nicio reţinere pe magistraţii care au luat decizii împotriva sa şi când denigrează instituţiile fundamentale ale statului de drept.

„Conform principiilor invocate de-a lungul timpului de USR, indiferent de decizia pe care o va lua instanţa, inculpata Clotilde Armand trebuie să se suspende din funcţia de primar al Sectorului 1, pe toată durata procesului penal, astfel încât să nu afecteze imaginea instituţiei pe care o reprezintă”, mai precizează documentul PSD.

„De această dată, conducerea USR nu mai are nicio scuză să nu o dea afară din partid pe «penala» Clotilde Armand. În acelaşi timp, conducerea partidului trebuie să denunţe candidatura inculpatei, care încearcă să obţină un nou mandat sub sigla USR. Dacă nu vor face aceste lucruri, cei din conducerea USR devin complici morali la faptele penale ale colegei de partid şi îşi pierd definitiv dreptul de a mai cere altora să respecte principiile de integritate pe care ei înşişi le calcă în picioare”, conchide sursa menţionată.

Procurorii au decis, joi, trimiterea în judecată a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, pe care o acuză de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”. Ea s-a desemnat manager al unui proiect şi a semnat patru dispoziţii prin care şi-a însuşit 18.720 lei.

Armand a spus că este „un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzaţii ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro”.

„În urmă cu câteva ore mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 şi mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianţa Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La 2 ore după, am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupţie în administraţia locală”, a scris Clotilde Armand, joi pe Facebook.