Protest spontan la ArcelorMittal / Oamenii sunt nemulțumiți că nu cunosc termenii prin care se va desfăşura procesul de închidere al combinatului

Aproximativ o sută de angajaţi ai combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara au declanşat un protest spontan, marţi dimineaţă, în faţa secţiei Oţelăriei electrice 2, nemulţumiţi de modul în care se derulează procesul de disponibilizare, după anunţul de oprire a producţiei la această întreprindere, transmite Agerpres.

Oamenii reclamă faptul că nu cunosc termenii prin care se va desfăşura procesul de închidere şi că nu au cunoştinţă despre ceea ce se va întâmpla în viitor.

Conducerea ArcelorMittal a anunţat, pe 12 septembrie, că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, motivând preţurile foarte mari la energia electrică şi concurenţa din partea produselor venite din afara UE.

Producţia la ArcelorMittal Hunedoara a încetat din 5 septembrie, salariaţii fiind trimişi în şomaj tehnic