Propaganda chineză în spatele unor site-uri de ”știri” la nivel global. Două site-uri din România pe listă

Peste 100 de site-uri deghizate în portaluri locale de știri din Europa, Asia și America Latină promovează conținut pro-China într-o campanie amplă de influență care are legătură cu o firmă de PR din Beijing, a descoperit Citizen Lab, potrivit Euractiv. Printre ele se numără și două site-uri cu conținut în limba română, ambele cu conținut puternic anti-occidental: rogazette[.]com și baleadimineata[.]com. De remarcat că nici unul dintre cele două site-uri nu are o secțiune de contact sau detalii despre echipă.

Materialele de propagandă, care sunt răspândite pe site-uri web din 30 de țări, sunt intercalate cu știri din presa locală și din mass-media de stat chineză, potrivit unui raport de cercetare publicat miercuri (7 februarie) de grupul Citizen Lab, cu sediul în Toronto.

„Deși site-urile campaniei au avut o expunere neglijabilă până în prezent, există un risc crescut ca acestea să fie amplificate din greșeală de mass-media locală și de publicul țintă ca urmare a multiplicării rapide a acestor site-uri și a adaptării lor la limbile și conținutul local” a precizat cercetătorul Alberto Fittarelli în raport.

Țările UE vizate, clasificate după numărul de site-uri care răspândesc conținut pro-Beijing, sunt Franța, Italia, Spania, România, Polonia, Țările de Jos, Germania, Suedia, Portugalia, Luxemburg, Irlanda, Finlanda, Danemarca, Republica Cehă, Belgia, Austria.

Conținutul site-urilor fluctuează între diverse teorii ale conspirației, adesea despre Statele Unite sau aliații săi. De exemplu, un articol dă vina pe oamenii de știință americani pentru „scăparea” din laborator a COVID-19, în timp ce alte articole îi atacă pe criticii Beijingului.

Este un lucru rar ca cercetătorii să stabilească legături între astfel de operațiuni și anumite entități. Citizen Lab a declarat că această campanie a început la jumătatea anului 2020 și a identificat rețeaua în cadrul firmei de PR Shenzhen Haimaiyunxiang Media Co., Ltd., cunoscută și sub numele de Haimai.

Compania nu a răspuns la solicitarea Reuters de a face comentarii, iar numărul de telefon existent pe o versiune mai veche, arhivată, a site-ului respectiv nu funcționa.

„Ca principiu, este o părtinire tipică și un standard dublu să pretindem că un conținut și niște relatări pro-chineze sunt „dezinformare” și să numim conținutul anti-chinez drept „informații adevărate”, a spus un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington într-o declarație trimisă prin e-mail. (Traducerea Rador: Carolina Ciulu)