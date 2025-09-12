Promenada de sub podul Sf. Ladislau și scara de pești, predate Primăriei Oradea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă, finalizarea cu aproape două luni înainte de termen a lucrărilor de amenajare a malului drept al Crișului Repede, pe tronsonul din zona podului Sfântul Ladislau, informează ebihoreanul.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Promenada are și prima scară de pești cu ferestre de observație, lucrare care a fost făcută și refăcută, pentru că a fost greșit proiectată și prost executată.

Acum, ABA garantează că scara lungă de 50 de metri, care ar trebui să ajute peștii să migreze din aval, „ocolind” căderea de apă, este funcțională.

„Realizarea scării de pești a fost o adevărată provocare pentru întreaga echipă – atât pentru proiectant, cât și pentru constructor – deoarece a fost nevoie să adaptăm soluția tehnică la debitele tot mai fluctuante ale râului. În prezent, scara de pești este complet funcțională și permite migrația naturală chiar și la debite scăzute, cu o diferență de nivel în plus de 95 cm și 145 de cm față de nivelul apei din albie. De menționat ar fi că această scară de pești are ferestre de observație, oferind astfel locuitorilor orașului oportunitatea de a vizualiza viața acvatică”, a declarat Pásztor Sándor, director ABA Crișuri, citat în comunicat.

În cadrul proiectului, care a avut o valoare totală de 9,1 milioane lei și care a început în primăvara anului trecut, s-a consolidat malul Crișului pe o lungime de 212 metri, cu rolul de a proteja orașul de inundații, dar și de a integra zona în peisajul urban printr-o promenadă pietonală ce leagă Podul Intelectualilor de Podul Sfântul Ladislau. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro