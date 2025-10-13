G4Media.ro
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro propuse de Ministerul de Interne pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE / Acestea sunt axate pe armament, drone, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict

Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE, axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice. Potrivit sursei citate, aceste investiţii vor întări capacitatea MAI de gestionare a situaţiilor de urgenţă, ordinii publice şi protecţiei civile, sporind interoperabilitatea cu partenerii europeni şi rezilienţa naţională. Proiectele includ sisteme avansate de supraveghere, echipamente de protecţie şi mobilitate, drone pentru monitorizare, tehnologii pentru managementul situaţiilor de urgenţă şi comunicaţii securizate şi au aplicabilitate duală, atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict, transmite News.ro.

Conform unui comunicat al MAI, mecanismul SAFE oferă finanţare pentru echipamente şi tehnologii moderne destinate poliţiei, jandarmeriei, serviciilor de intervenţie rapidă şi protecţiei civile, susţinând modernizarea infrastructurii şi respectarea angajamentelor UE.

Proiectele includ sisteme avansate de supraveghere, echipamente de protecţie şi mobilitate, drone pentru monitorizare, tehnologii pentru managementul situaţiilor de urgenţă şi comunicaţii securizate şi au aplicabilitate duală, atât în pace, cât şi în situaţii de conflict, fiind aliniate cu priorităţile de înzestrare ale MAI, precizează sursa citată.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne promovează implicarea industriei naţionale prin parteneriate şi transfer tehnologic cu state şi companii europene, asigurând dezvoltarea capabilităţilor operaţionale integrate şi eficiente.

Potrivit MAI, bugetul propus se împarte egal între Ordine şi Siguranţă Publică şi Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, câte 1,4 miliarde euro fiecare, pentru consolidarea capacităţilor MAI.

Mecanismul SAFE, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, sprijină cooperarea industrială europeană şi reducerea fragmentării pieţei de securitate şi apărare. România este unul dintre cele 19 state membre interesate de acest program.

