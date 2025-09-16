Proiect depus de PNL în Parlament: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a-şi retrage integral banii acumulaţi în fondurile private de pensii

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunţă că a depus în Parlament, împreună cu colega sa din Senat, Gabriela Horga, un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025) prin care pacienţii oncologici, beneficiari ai programelor naţionale de sănătate, precum şi bolnavii aflaţi în stadiu terminal, cu o speranţă de viaţă mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică, transmite News.ro.

”Bolnavii de cancer trebuie să aibă posibilitatea de a-şi retrage integral banii acumulaţi în fondurile private de pensii. Astăzi am introdus În Parlament, alături de colega mea Gabriela Horga, un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025) prin care pacienţii oncologici, beneficiari ai programelor naţionale de sănătate, precum şi bolnavii aflaţi în stadiu terminal, cu o speranţă de viaţă mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică”, anunţă Nicoleta Pauliuc.

Ea precizează că, în forma legii propuse de Guvern, fiecare român poate primi, la cerere, cel mult 30% din economiile sale, o singură dată, înaintea începerii plăţii pensiilor lunare, fără excepţii.

”De ce am venit cu acest amendament? Pentru că nu poţi să-i spui unui om care se luptă cu cancerul sau care ştie că mai are câteva luni de trăit să aştepte după proceduri şi tranşe lunare. Atunci când viaţa ta este măsurată în luni, nu în ani, statul trebuie să îţi dea libertatea să îţi foloseşti banii munciţi o viaţă întreagă în momentul în care ai cea mai mare nevoie de ei: pentru tratamente, pentru îngrijire, pentru familie. Acest amendament nu este doar despre bani. Este despre respect, solidaritate şi umanitate. Este despre a pune oamenii mai presus de reguli, cifre şi statistici”, explică Pauliuc.

”Lupta împotriva bolii nu poate fi purtată cu jumătăţi de măsură. Iar statul are datoria să fie aliat, nu obstacol, în faţa suferinţei”, mai declară aceasta.

Gabriela Horga afirmă că a depus acest amendament pentru că aceşti oameni duc o bătălie grea cu boala şi au nevoie de bani pentru tratament sau pentru îngrijire.

”Nu putem lăsa aceste persoane, aflate în situaţii dramatice, să aştepte ani de zile după nişte bani care le aparţin şi care le-ar putea aduce sprijin în cel mai greu moment al vieţii. Este un gest de solidaritate şi de respect faţă de aceşti oameni. Adevărata măsură a unei societăţi se vede în felul în care are grijă de cei mai vulnerabili”, subliniază Horga.