Programul Rabla va începe cel târziu la finalul lunii septembrie, anunţă ministrul…

Sursa: Rabla.ro

Programul Rabla va începe cel târziu la finalul lunii septembrie, anunţă ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei, transmite News.ro.

”Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare şi apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, la Dumbrăviţa, judeţul Timiş.

Ministrul Mediului a precizat şi care este valoarea voucherelor.

”Voucherele pentru maşinile cu motor termic, cele hybrid, plugin hybrid rămân la fel cum erau prevăzute iniţial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei vouicherul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a spus Buzoianu.

