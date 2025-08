Producătorul filmului Titanic dezvăluie, după 28 de ani, de ce Matthew McConaughey nu a primit rolul principal în celebrul film

Matthew McConaughey ar fi pierdut rolul lui Jack Dawson în Titanic pentru că nu a vrut să renunțe la accentul său sudist, potrivit unor memorii scrise de producătorul filmului și care urmează să fie publicate postum, scrie People.

Filmul Titanic a fost lansat în 1997 și a câștigat 11 premii Oscar.

Conform memoriilor producătorului Jon Landau actrița Kate Winslet (care a fost distribuită pentru rolul lui Rose) „a fost fascinată de Matthew, de prezența și farmecul său”.

Însă accentul lui McConaughey nu a rezonat cu regizorul filmului, James Cameron, care i-a spus actorului: „E minunat, acum hai să încercăm altfel”, conform cărții lui Landau.

Dar McConaughey a avut o altă părere, spunându-i lui Cameron: „Nu. A fost destul de bine. Mulțumesc”, scrie producătorul.

„Să spunem doar că asta a fost tot pentru McConaughey”, a scris Landau.

Rolul lui Jack i-a revenit în cele din urmă lui Leonardo DiCaprio și s-a dovedit a fi un rol care l-a făcut să devină vedetă, deși cariera lui McConaughey, în vârstă de 55 de ani, cu siguranță nu a avut de suferit.

Câștigătorul premiului Oscar a vorbit despre audiția sa pentru rolul din Titanic, spunând în podcastul lui Rob Lowe, Literally!, cu Rob Lowe, din 2021: „Așa că m-am dus să citesc cu Kate Winslet, și nu a fost una dintre audiții – au filmat-o, așa că a fost ca în timpul testelor de ecranizare.”

„După ce am plecat, știi, a fost una dintre acele situații în care m-au urmărit, iar când am ieșit afară, au zis: «A mers grozav». Adică, un fel de îmbrățișări. Chiar am crezut că o să se întâmple. Nu s-a întâmplat”, a adăugat el.

McConaughey a confirmat, de asemenea, la vremea respectivă că nu i s-a oferit niciodată rolul, în ciuda zvonurilor care au circulat ulterior.

„L-am întrebat pe regizorul James]Cameron despre asta, pentru că bârfele pe care le-am auzit și le-am văzut scrise despre mine de-a lungul anilor erau că am avut rolul în Titanic și l-am refuzat”, și-a amintit McConaughey. „Nu este un fapt real. Nu mi s-a oferit rolul respectiv.”

„O vreme, spuneam: «Trebuie să găsesc agentul ăla. Au probleme»”, a glumit actorul. „Nu am primit niciodată oferta.”