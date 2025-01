James Cameron spune că Avatar 3 ar putea să nu fie ceea ce așteaptă publicul / „Dar dacă nu faci alegeri curajoase, pierzi timpul și banii tuturor”, a adăugat regizorul premiat cu Oscar

Regizorul James Cameron spune că Avatar 3: Fires and Ash ar putea fi cel mai îndrăzneț film Avatar de până acum, scrie revista People. Într-un interviu acordat revistei Empire Magazine din Marea Britanie regizorul premiat cu Oscar s-a destăinuit cu privire la ceea ce trebuie să ne așteptăm de la cea mai recentă parte a francizei globale. El a precizat că scopul său nu este să reproducă ceea ce s-a făcut în cele două filme anterioare, ci mai degrabă să facă „alegeri curajoase” care s-ar putea să nu fie neapărat așteptate.

„Este un lucru complicat”, a spus Cameron, în vârstă de 70 de ani. „Am putea să ne drogăm cu propriile noastre provizii aici, iar toți cei care se uită la noul film să spună: ‘Fir-ar, eu l-a asta m-am înscris’.”

„Dar dacă nu faci alegeri curajoase, pierzi timpul și banii tuturor”, a continuat el, adăugând: ”Asta nu este suficient pentru a crea succesul, dar este necesar. Trebuie să spargi tiparele de fiecare dată”.

„Avem câteva scene de acțiune foarte inteligente”, a declarat el. „Ți se poate ridica sângele în acest film. Dar ceea ce mă entuziasmează ca artist care a împlinit recent 70 de ani și care a cam făcut toate aceste lucruri nu este doar oportunitatea de a le face din nou, ci de a ajunge la un nivel de personaj și intrigă pe care nu le-ați mai văzut până acum într-un film Avatar.”

În ceea ce privește programul de producție, Cameron a declarat că filmul este într-o „formă puternică” – mai ales în comparație cu precedentul său film Avatar, Avatar: The Way of Water.

„Am dublat numărul de filmări finalizate în acest stadiu al jocului față de filmul doi și filmele au o lungime aproximativ egală.”, a spus el.

Într-un interviu exclusiv cu People în decembrie 2023, regizorul Titanic a dezvăluit că echipa sa a filmat părți din filmul actual în timp ce lucra la Way of Water – și chiar a filmat părți pentru un viitor al patrulea film în timp ce lucra la Fire and Ash.

„Am făcut o parte din filmul patru, deoarece personajele noastre tinere vor avea toate un salt temporal mare în filmul patru”, a explicat el la momentul respectiv.

În același interviu, Cameron a confirmat, de asemenea, că în partea a treia Kate Winslet se va întoarce pentru a-și relua rolul lui Ronal.

Franciza, cunoscută pentru imaginile sale de neegalat și construcția complexă a lumii, este una dintre cele mai de succes serii din toate timpurile. Avatar din 2009 este în prezent filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, câștigând 2,9 miliarde de dolari la nivel mondial, potrivit IGN. Avatar: The Way of Water, care a fost lansat în 2022, se află pe locul trei, cu 2,3 miliarde.

Avatar 3: Fires and Ash este programat să ajungă în cinematografe pe 19 decembrie 2025.