Doliu în sportul italian: Ciclist în vârstă de 19 ani, mort după o căzătură pe o coborâre

Ciclistul Samuele Privitera a murit la doar 19 ani, după ce a căzut pe o coborâre abruptă care a avut loc în timpul primei etape din Giro della Valle d’Aosta, transmite Gazzetta dello Sport.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe durata etapei de debut, Samuele a pierdut de sub control bicicleta pe o coborâre periculoasă și rapidă, loc unde cicliștii au ajuns să atingă și aproape 70 de km/h.

A fost aruncat de pe bicicletă, casca i-a sărit, iar impactul cu o poartă metalică i-a fost fatal, transmite sursa citată.

A intrat în stop cardiac la fața locului. Medicii l-au resuscitat și l-au transportat de urgență la spitalul din Aosta, dar leziunile cerebrale erau deja devastatoare. A murit în aceeași seară, informează Gazetta dello Sport.

Privitera era logodit cu atleta Vittoria Grassi, aflată în Portugalia la Campionatele Europene de tineret.

Samuele era un sportiv promițător, el obținând în acest an un loc 2 într-o etapă din Turul Istriei.

Era legitimat la Hagens Berman Jayco, echipă celebră pentru descoperirea unor campioni precum Tao Geoghegan Hart sau Joao Almeida.

Federația Italiană de Ciclism a decretat doliu în toate competițiile tineretului, între 17 și 20 iulie. Un minut de reculegere va fi ținut înaintea fiecărei curse.

The UCI is deeply saddened to learn of the passing of Under-23 cyclist Samuele Privitera.

Our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone who supported him. Samuele’s loss is felt across the cycling community.

📸 @HBAxeon / Joe Cotterill pic.twitter.com/7v46YiCy66

— UCI (@UCI_cycling) July 17, 2025