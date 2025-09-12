G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Producătorii de aluminiu din UE cer taxe de 30% la exporturile de…

aluminiu
Sursa foto Dreamstime

Producătorii de aluminiu din UE cer taxe de 30% la exporturile de deşeuri metalice ca să nu rămână fără materii prime

Articole12 Sep • 78 vizualizări 0 comentarii

Sectorul aluminiului din UE cere Comisiei Europene să impună taxe de aproximativ 30% la exporturile de deşeuri metalice pentru a opri o creştere semnificativă a exporturilor spre alte regiuni, provocată de politicile comerciale ale administraţiei Trump, în timp ce producătorii din blocul comunitar rămân fără materii prime, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Deşeurile metalice sunt o componentă importantă a strategiei UE de a reduce emisiile de carbon în industria metalelor. Prin reciclare se economiseşte 95% din energia necesară la producţia de aluminiu şi 80% la oţel, susţine Comisia Europeană.

Exporturile UE de deşeuri de aluminiu au atins anul trecut nivelul record de 1,26 milioane tone metrice, conform organismului de lobby European Aluminium, un nivel cu aproximativ 50% mai ridicat decât în urmă cu cinci ani, iar cea mai mare parte ar merge către Asia.

Industria din UE susţine că situaţia s-a înrăutăţit după anunţarea de către preşedintele Donald Trump a taxelor vamale de 50% pentru aluminiu şi doar 15% pentru deşeuri. Astfel, s-au majorat importurile Statelor Unite şi s-au redus exporturile, astfel încât cumpărătorii din Asia se aprovizionează mai mult din UE.

Directorul general al European Aluminium, Paul Voss, a explicat că firmele europene nu pot face faţă concurenţei cumpărătorilor din Asia, care pot plăti preţuri mai mari, datorită subvenţiilor, a costurilor mai reduse cu forţa de muncă şi a standardelor de mediu mai scăzute.

European Aluminium şi Eurofer, care reprezintă sectorul oţelului, s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Comisiei Europene pentru a cere o taxă de export. Executivul comunitar a început în iulie să monitorizeze exporturile şi evaluează până la 30 septembrie dacă sunt necesare acţiuni.

Firmele europene au investit 700 milioane de euro pentru sporirea capacităţii de reciclare a furnalelor la 12 milioane tone, a precizat European Aluminium.

Câteva ţări din afara blocului comunitar au limitat deja exportarea deşeurilor metalice. Compania de consultanţă GMK Center susţine că 48 de state, inclusiv India şi China, impun restricţii deşeurilor metalice.

Organismul care reprezintă industria UE de reciclare (EuRIC) susţine că exportul deşeurilor este rezultatul cererii interne scăzute şi al capacităţii insuficiente de a gestiona deşeurile mixte, cum ar fi cele de pe urma distrugerii vehiculelor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bruxellesul spune că memorandumul de înţelegere UE-Ucraina privind materiile prime nu urmăreşte să concureze cu SUA

Articole25 Feb 2025
0 comentarii

China va reduce taxele de import pentru unele materii prime reciclate de cupru şi aluminiu

Articole29 Dec 2024
0 comentarii

UE va dezvolta o platformă de achiziţii comune de materii prime critice pentru a reduce depedența față de China

Articole21 Oct 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.