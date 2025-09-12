Producătorii de aluminiu din UE cer taxe de 30% la exporturile de deşeuri metalice ca să nu rămână fără materii prime

Sectorul aluminiului din UE cere Comisiei Europene să impună taxe de aproximativ 30% la exporturile de deşeuri metalice pentru a opri o creştere semnificativă a exporturilor spre alte regiuni, provocată de politicile comerciale ale administraţiei Trump, în timp ce producătorii din blocul comunitar rămân fără materii prime, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Deşeurile metalice sunt o componentă importantă a strategiei UE de a reduce emisiile de carbon în industria metalelor. Prin reciclare se economiseşte 95% din energia necesară la producţia de aluminiu şi 80% la oţel, susţine Comisia Europeană.

Exporturile UE de deşeuri de aluminiu au atins anul trecut nivelul record de 1,26 milioane tone metrice, conform organismului de lobby European Aluminium, un nivel cu aproximativ 50% mai ridicat decât în urmă cu cinci ani, iar cea mai mare parte ar merge către Asia.

Industria din UE susţine că situaţia s-a înrăutăţit după anunţarea de către preşedintele Donald Trump a taxelor vamale de 50% pentru aluminiu şi doar 15% pentru deşeuri. Astfel, s-au majorat importurile Statelor Unite şi s-au redus exporturile, astfel încât cumpărătorii din Asia se aprovizionează mai mult din UE.

Directorul general al European Aluminium, Paul Voss, a explicat că firmele europene nu pot face faţă concurenţei cumpărătorilor din Asia, care pot plăti preţuri mai mari, datorită subvenţiilor, a costurilor mai reduse cu forţa de muncă şi a standardelor de mediu mai scăzute.

European Aluminium şi Eurofer, care reprezintă sectorul oţelului, s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Comisiei Europene pentru a cere o taxă de export. Executivul comunitar a început în iulie să monitorizeze exporturile şi evaluează până la 30 septembrie dacă sunt necesare acţiuni.

Firmele europene au investit 700 milioane de euro pentru sporirea capacităţii de reciclare a furnalelor la 12 milioane tone, a precizat European Aluminium.

Câteva ţări din afara blocului comunitar au limitat deja exportarea deşeurilor metalice. Compania de consultanţă GMK Center susţine că 48 de state, inclusiv India şi China, impun restricţii deşeurilor metalice.

Organismul care reprezintă industria UE de reciclare (EuRIC) susţine că exportul deşeurilor este rezultatul cererii interne scăzute şi al capacităţii insuficiente de a gestiona deşeurile mixte, cum ar fi cele de pe urma distrugerii vehiculelor.