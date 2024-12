Dezbaterea GOAT-ului din tenis: „95% dintre oameni vor zice că Roger Federer a fost cel mai bun”

Discuția despre GOAT-ul din tenisul de câmp masculin este una inepuizabilă, iar părțile implicate au argumentele lor. Dacă la nivel de rezultate lucrurile sunt clare (Djokovic „a omorât” aproape toate recordurile), la nivel de personalitate și impact lucrurile stau altfel, cel puțin din punctul de vedere al unui jucător (n.r. Fabio Fognini) care i-a înfruntate de multe ori pe cei trei mari: Federer, Nadal și Djokovic.

Fabio Fognini spune că Roger Federer este GOAT-ul din tenisul de câmp masculin

Jucător extrem de talentat, dar cu probleme la nivel de concentrare, Fabio Fognini este un sportiv care a atins TOP 10 ATP și care se poate lăuda cu multiple meciuri în care i-a înfruntat pe Federer, Nadal și Djokovic.

De învins, a reușit doar pe Nadal (în patru rânduri chiar), în timp ce cu Federer și Djokovic victoriile sunt egale cu zero.

Întrebat pe cine vede drept GOAT în tenis (n.r. cel mai mare din toate timpurile), Fabio Foginini a răspuns fără să stea pe gânduri: Roger Federer.

„Împotriva lui Novak și Roger nu am reușit să câștig vreodată. Sunt trei mituri ale tenisului, chiar dacă sunt diferite.

Ca fan al tenisului și din punct de vedere atletic, sunt un fan Federer. Fără lipsă de respect pentru ceilalți doi, dar cred că dacă întrebi oamenii cine a fost cel mai bun, 95% dintre ei vor spune Roger Federer. A fost cu adevărat o plăcere să-i văd jucând.

Djokovic pe de altă parte, îți irosește timpul și nu te lasă să joci.

Cât despre Rafa, ce pot să spun? Te distruge fizic și psihic. Când am jucat cu el, cu excepția unui meci la Monte Carlo (n.r. pe zgură) unde am câștigat, nu am putut să ating nivelul lui.

Așa s-a întâmplat mereu, indiferent unde am jucat împotriva lui, a doua zi eram mort, complet epuizat”, a precizat Fabio Fognini, pentru Tennis Temple.

Rezultatele lui Fabio Fognini contra jucătorilor din BIG 3

Fabio Fognini – Roger Federer 0-4

Fabio Fognini – Novak Djokovic 0-8

Fabio Foginini – Rafael Nadal 4-14

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

Cele mai multe titluri de Grand Slam: 24.

Cele mai multe turnee de tip Masters câștigate: 40

De cele mai multe ori locul 1 la finalul sezonului: 8

Cele mai multe săptămâni pe locul 1 ATP: 428

Cele mai multe titluri la Turneul Campionilor: 7

En una entrevista a @Relevo, Fabio Fognini explica las diferencias de jugar ante Federer, Djokovic y Nadal. Es tremendo lo que dice de Rafa. 🗣️ “Hablamos de tres mitos. Deportivamente hablando y como aficionado del tenis, soy de Federer. Sin faltar el respeto a los otros dos,… pic.twitter.com/TRU3C3DvFg — José Morón (@jmgmoron) December 16, 2024