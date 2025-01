Proaspăt campion la Australian Open, Jannik Sinner a declarat forfait pentru următorul turneu din calendarul ATP

Jannik Sinner, câștigătorul turneului Australian Open pentru al doilea an consecutiv, nu-și va apăra titlul la competiția ATP 500 de la Rotterdam, care va debuta sâmbătă, „nefiind încă suficient recuperat” după perioada petrecută în Australia, au anunțat, luni, organizatorii competiției olandeze, citați de AFP.

Serios întrebuințat de seria de șapte partide care l-au dus la titlu, Sinner a decis să se retragă de pe lista participanților la Rotterdam și va pierde astfel cele 500 de puncte în clasamentul ATP pe care le-a înregistrat prin câștigarea turneului de anul trecut, relatează Agerpres.

„Openul Australiei a fost lung și dificil pentru Jannik. Este o mare decepție pentru el și pentru noi că nu poate juca la Rotterdam”, a regretat directorul turneului, Richard Krajicek, câștigător al turneului de la Wimbledon în 1996.

Bulgarul Grigor Dimitrov (11 ATP), care a abandonat în runda inaugurală la Australian Open din cauza unei accidentări, va lipsi și el.

Prin retragerea lui Jannik Sinner, spaniolul Carlos Alcaraz, al treilea jucător al lumii, va fi principalul cap de serie la Rotterdam, turneu la care vor mai evolua Daniil Medvedev (7 ATP), Alex De Minaur (8) și Andrey Rublev (10).

