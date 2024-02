Rusia a reușit să distrugă primul tanc M1 Abrams, de producție americană, folosit de Ucraina, transmite publicația Forbes. Pierderea este confirmată vizual.

Vehiculul ar fi fost distrus în afara orașului Avdiivka, cucerit recent de ruși. Imagini cu tancul au circulat pe mai multe canale populare de Telegram. Vehiculul ar fi fost distrus, potrivit surselor citate, de Brigada 15 de Pușcași Motorizată, care provine din orașul rus Samara.

First US-supplied M1A1 Abrams MBT in Ukrainian service seen damaged/destroyed. Blowout panels can be seen deployed pic.twitter.com/ej72loRhMo

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 26, 2024