Primul bloc ANL construit în Oradea prevede o investiție de circa 7,8…

Bloc ANL Oradea
sursa foto: Ebihoreanul.ro

Primul bloc ANL construit în Oradea prevede o investiție de circa 7,8 milioane de euro / Finanțarea e suportată de Ministerul Dezvoltării

În Oradea se va construi primul bloc ANL cu 9 etaje. Consiliul Local Oradea a aprobat, joi, în ședință ordinară, actualizarea indicatorilor tehnico-financiari pentru construcția clădirii cu 52 de apartamente, de pe strada Cerbului, nr. 9B, releatează ebihoreanu.ro.

Investiția se va ridica la 40,9 milioane de lei (cu TVA inclusă), adică circa 7,8 milioane euro, iar finanțator va fi Ministerul Dezvoltării. Conform proiectului aprobat de aleșii orădenilor, blocul va fi construit în 24 de luni.

Inițial, construcția era estimată la circa 30 milioane lei, dar prețul a crescut după ce o expertiză comandată de municipalitate a arătat că blocul nu poate fi construit pe o fundație deja existentă pe strada Cerbului, amenajată în comunism ca fundație pentru un bloc cu 8 etaje.

Noul bloc ANL va avea 50 de apartamente, dintre care 30 de locuinţe cu o cameră şi 20 cu 2 camere. La parterul clădirii vor fi amenajate 2 apartamente echipate pentru persoanele cu dizabilităţi.

Clădirea va dispune de o parcare cu 52 de locuri, din care 5 locuri vor fi deservite de staţii de încărcare a maşinilor electrice, iar două vor fi rezervate persoanelor cu dizabilităţi, relatează ebihoreanul.ro

