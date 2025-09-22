Primarul unei comune din Botoșani, trimis sub control judiciar pentru luare de mită / DNA Suceava investighează un contract de modernizare a drumurilor / Nu mai are voie să intre în primărie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2025, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia a fost luată de procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care investighează fapte de corupție legate de un contract de modernizare de drumuri.

Potrivit ordonanței procurorilor, există probe care indică faptul că, în perioada aprilie 2024 – 02 aprilie 2025, primarul ar fi pretins, cu titlu de mită, suma de 550.000 de lei de la un administrator de societate comercială, primind efectiv 500.000 de lei.

Se suspectează că banii au fost solicitați și primiți pentru a facilita efectuarea plăților aferente contractului de modernizare a drumurilor, iar tranzacțiile s-ar fi realizat prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

Pe durata controlului judiciar, primarul Chelariu este obligat să respecte o serie de restricții, printre care de a exercita funcția din postura căreia a săvârșit fapta, respectiv cea de primar al comunei Mihălășeni.

Pentru a asigura confiscarea sumei considerate a fi mită, DNA a dispus sechestru asigurător în limita a 500.000 de lei asupra unor bunuri imobile aparținând primarului.