Primarul sectorului 4, Daniel Băluță: Mihăiță Ursu, este coleg cu noi, da. Nu știam că este finul domnului Bode / Ursu a fost șef la Tarom, de unde a aterizat în iunie în CA-ul companiei susținut de liberali iar din septembrie a intrat și în CA al patinoarulului Berceni Arena din partea PSD

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a confirmat, marți seară, la Realitatea PLUS, că ”Mihăiță Ursu este coleg cu noi”, dar a precizat că nu știa că este finul lui secretarului general al PNL, Lucian Bode. Mihăiță Ursu a fost demis de la șefia Tarom de către fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă (USR).

„Acest domn a fost adus la TAROM de Lucian Bode în 2020. Eu l-am găsit acolo. Am încercat să lucrez câteva luni cu dumnealui, a dat dovadă de o competenţă foarte limitată şi l-am înlocuit. Am adus un profesionist din Tarom, domnul Prunariu, este pilot la TAROM, este un profesionist. A fost schimbat după ce nu am mai fost la minister. Domnul Grindeanu l-a adus înapoi pe omul lui Lucian Bode. Să fi fost o favoare pentru Lucian Bode?”, se arată într-un comunicat dat publicității de USR în ianuarie 2023.

Dat afară de la conducerea TAROM și de ministrul PSD Sorin Grindeanu, Mihăiță Ursu, finul lui Lucian Bode, s-a întors în Consiliul de Administrație al operatorului aerian, în iunie, pe filieră liberală, a dezvăluit Hotnews.ro în urmă cu trei zile.

Potrivit sursei citate, Din septembrie, însă, Ursu este membru și în CA-ul patinoarul Berceni Arena din partea PSD, informație confirmată pentru HotNews de primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Ursu a negat inițial trecerea în barca social-democrată, dar, confruntat apoi cu declarația liderului PSD, a recunoscut.

Printr-o hotărâre adoptată de Consiliul Local al Sectorului 4, în 18 septembrie 2024, s-a aprobat înființarea societății Berceni Arena SA, cu rolul de a administra noul patinoar din sector.

În document apar și numele celor 5 membri ai Consiliului de Administrație. Se regăsesc nume cu vechime în Primăria Sector 4, precum Florin Gongu, însă și unele noi, unele cu trecut liberal.

Cel mai sonor este al lui Mihăiță Ursu, cunoscut până de curând ca liberal apropiat de Lucian Bode, susțin surse din PNL, contactate de HotNews.ro.