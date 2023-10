Primarul PNL din Novaci (Gorj) a trecut la PSD / ”Această schimbare reflectă convingerile mele privind abordarea şi valorile pe care le consider esenţiale pentru bunăstarea şi progresul comunităţii noastre”

Primarul oraşului Novaci, Dumitru Leuştean, a anunţat, joi dimineaţa, că a părăsit Partidul Naţional Liberal şi a trecut la PSD, din partea căruia va candida la alegerile locale de anul viitor, informează Agerpres.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a sa, edilul din Novaci a afirmat că schimbarea „reflectă convingerile sale privind abordarea şi valorile pe care le consideră esenţiale pentru bunăstarea şi progresul comunităţii” pe care o conduce.

„Astăzi, cu toată responsabilitatea, vreau să fac o declaraţie importantă cu privire la dezvoltarea politică pe care mă voi concentra în următorii ani. După o analiză atentă a evoluţiilor politice din ultimul timp, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, am hotărât că este momentul unei schimbări. Astfel, am luat decizia de a candida din partea Partidului Social Democrat în cadrul alegerilor locale din 2024. Această schimbare reflectă convingerile mele privind abordarea şi valorile pe care le consider esenţiale pentru bunăstarea şi progresul comunităţii noastre. Motivele acestei schimbări ţin de evaluarea acţiunilor politice de la centru şi de evoluţiile din plan local, care au influenţat decizia mea. În PSD am găsit o platformă care corespunde viziunii mele politice pe plan local şi care, sper, va aduce beneficii semnificative comunităţii noastre. Îmi doresc să continui să muncesc pentru dumneavoastră, cetăţenii, şi să contribui la dezvoltarea şi prosperitatea locului nostru drag. Prin această schimbare, sper să pot servi mai eficient şi mai eficace interesele dumneavoastră”, a scris Leuştean.

În context, conducerea PSD Gorj a salutat decizia primarului de a face pasul către echipa socială-democrată şi de a-şi asuma candidatura la alegerile locale de anul viitor din partea partidului.

„Mă bucur că domnul primar Dumitru Leuştean ni se alătură şi a luat hotărârea de a candida din partea Partidului Social Democrat Gorj la alegerile locale de anul viitor, deoarece este unul dintre primarii performanţi din judeţ, care a demonstrat că dacă se vrea, se poate. Practic, decizia dumnealui vine ca o confirmare a colaborării bune pe care am avut-o de-a lungul timpului, în ceea ce priveşte susţinerea proiectelor pentru comunitate. Pentru noi nu a contat niciodată din ce partide fac parte primarii, atunci când a fost nevoie de susţinerea intereselor gorjenilor”, a declarat, citat într-un comunicat de presă, preşedintele PSD Gorj, Mihai Weber.

În urmă cu două zile, alt primar liberal, cel al comunei Dragoteşti, Vili Pasăre, a anunţat că a trecut în grupul social-democraţilor gorjeni.

„Prin hotărârea sa, domnul Dumitru Leuştean se alătură domnilor primari de la alte partide care au anunţat deja că vor candida din partea PSD Gorj la alegerile locale din 2024”, au mai punctat reprezentanţii PSD Gorj.