Primarul orașului Deta (Timiș) a trecut de la PNL, la PSD. ”M-au convins cu rezolvarea unor probleme legate de administrația locală”

Petru Român, primarul orașului Deta și Luchian Savu, fostul primar liberal al comunei Sandra, suspendat din funcție de prefect până la finalizarea procesului privind incompatibilitatea declarată de către ANI, au intrat în PSD, anunță președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, informează Opinia Timișoarei.

„Sunt doi oameni gospodari care nu au nevoie de prezentări. Sunt doi oameni performanți din administrația locală care vor candida în 2024 din partea PSD„, a spus Alfred Simonis, liderul social-democraților din Timiș.

„În 9 iunie 2024 voi candida la funcția de primar al Orașului Deta din partea PSD. Partidul Social Democrat este în momentul de față un partid reformat. M-au convins cu rezolvarea unor probleme legate de administrația locală. Am avut în ultimul timp discuții cu Alfred Simonis și cu lideri la nivel național și județean.

Al doilea motiv pentru care am decis să plec în echipa PSD… Am semnalat că suntem nemulțumiți de cum se împart banii pentru cofinanțări. Nu am nimic cu foștii mei colegi din PNL, dar ce am cu acest tandem nociv care conduce filiala județeană. Am întâlnit aici oameni deosebiți cu care sunt convins că voi lucra bine„, a declarat Petru Român, care conduce de 4 mandate Orașul Deta.