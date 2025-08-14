G4Media.ro
Popas amenajat de silvicultori, pe Drumul Talienilor, locul morții lui Nechifor Lipan…

Drumul Telienilor, din Moldova a fost reabilitat
Sursa foto: Monitorul de Suceava

Popas amenajat de silvicultori, pe Drumul Talienilor, locul morții lui Nechifor Lipan din romanul ”Baltagul” / Drumul de 55 de kilometri a fost reabilitat

Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din zona Moldovei, Drumul Talienilor sau Drumul Vitoriei Lipan, care leagă Direcțiile Silvice Suceava și Neamț, a fost finalizat, anunță Monitorul de Suceava.

Drumul are o lungime de 55 de km și ajunge până 1.235 metri în Pasul Stânișoara, din Obcina Stânișoarei, de unde pot fi admirate pădurile Sucevei și Neamțului.

Pentru cei care îl parcurg, silvicultorii de la Ocolul Silvic Borca au amenajat și un loc de popas, în Pasul Stânișoara, acolo unde și-ar fi găsit sfârșitul Nechifor Lipan. ”Aici fusese soarta lui Nechifor Lipan, să cadă ca-ntr-o fântână, lovit și brâncit de mâna dușmanului. Nimeni nu mai putuse vedea acea cruntă priveliște. Oamenii călători treceau fără grijă pe sus; păstorii n-aveau într-acolo loc de apropiere”, este un fragment din romanul ”Baltagul”, de Mihail Sadoveanu.

