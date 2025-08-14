Tăieri salariale de până la 1.000 lei la Spitalul Județean Sibiu după un control al Curții de Conturi / Din ianuarie 2024, au fost majorate eronat salariile / Conducerea: „Este afectat tot personalul”

Angajații Spitalului Clinic Județean Sibiu vor primi din această lună salarii diminuate, după ce Curtea de Conturi a constatat că sporurile pentru condiții de muncă au fost calculate greșit în ultimele luni, anunță Turnul Sfatului.

Conducerea unității medicale anunță că este vorba despre o corecție impusă de lege, în timp ce angajații cer transparență și acte oficiale, acuzând lipsa consultării și a unei comunicări directe.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a anunțat diminuarea salariilor pentru întreg personalul unității, în urma unei verificări efectuate de Curtea de Conturi în luna iulie 2025. Potrivit managementului, inspectorii au constatat că sporul pentru condiții de muncă a fost calculat pe baza unui salariu mai mare decât cel permis de legislația în vigoare, ceea ce a generat plăți neconforme în ultimele luni.

În raportul întocmit în urma controlului, Curtea de Conturi a stabilit că, începând cu ianuarie 2024, sporul pentru condiții de muncă a fost calculat pornind de la salariul de bază din luna plății, și nu de la salariul de bază aferent lunii decembrie 2023, așa cum prevăd actele normative aplicabile.

„Începând cu luna ianuarie 2024, au fost majorate eronat salariile care stau la baza calculării sporului pentru condiții de muncă, acestea trebuind să fie plafonate la nivelul celor din luna decembrie 2023”, se arată în informarea oficială semnată de managerul spitalului, jr. Robert Fotache, și de șeful Serviciului RUNOS, ec. Dan Man.

O parte dintre salariați contestă modul în care a fost gestionată comunicarea acestei decizii și cer clarificări suplimentare.

„Vrem să știm dacă tăierile sunt cu sau fără acte oficiale de la Curtea de Conturi. Dacă da, să ni se prezinte documentele. De ce se taie salariile fără ca un reprezentant să fie în cunoștință de cauză?”, transmit angajații.