Primarul municipiului Sfântu Gheorghe: Am o veste proastă – maghiarii nu vor fugi din ţară dacă va câştiga Simion / Știm că Simion doreşte ca limba maghiară să fie eliminată din spaţiul public şi din instituţii şi să fie retrasă doar între pereţii din casele noastre

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, consideră că România se află într-o „cotitură istorică” şi că societatea românească are încă suficiente resurse pentru a stopa ascensiunea extremismului şi câştigarea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale de către candidatul AUR, George Simon, transmite Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Eu cred că societatea românească are resurse suficiente să oprească extremismul. Există acea majoritate tăcută, normală, critică faţă de clasa politică, şi critică pe bună dreptate din multe puncte de vedere, care de obicei nu merge la vot, dar care sunt convins că se va mobiliza şi va spune un stop mare pentru Simion şi extremism. De asta sunt optimist (…) Era mai uşor pentru Crin Antonescu să-l învingă pe Simion în turul doi, cu Nicuşor Dan va fi mai greu, dar nu imposibil (…) Extremiştii niciodată n-au adus soluţii şi niciodată n-au avut răspunsuri la problemele reale ale societăţii (…) Cum poate să câştige Nicuşor Dan? E simplu. Două milioane de oameni care au stat acasă în primul tur trebuie să se mobilizeze şi să spună ‘Stop Simion’. Şi lucrurile sunt rezolvate (…) Eu cred că suntem o generaţie foarte norocoasă, că vedem cum se schimbă lumea în timpul nostru şi suntem parte, şi nu numai parte, ci într-o mică măsură chiar suntem cei care putem să influenţăm lucrurile, cursul istoriei”, a declarat, joi, Antal Arpad, în cadrul unei conferinţe de presă.

În opinia acestuia, dacă George Simon va ajunge la Cotroceni „pagubele” produse societăţii româneşti vor fi iremediabile.

„Ţara este într-o situaţie dezastruoasă din punct de vedere economic şi bugetar (…) Oricine câştigă, situaţia va fi dificilă, dar în cazul în care ar câştiga Simion, situaţia ar fi catastrofală. Fondurile europene ar fi blocate, investitorii străini ar pleca din ţară, s-ar închide fabrici, s-ar pierde locuri de muncă. Nu cred că problemele ar mai putea fi rezolvate (…) Iar din perspectiva comunităţii maghiare, ar trebui să ne apărăm instituţiile pe care le-am creat în ultimii 35 de ani. Asta este, dacă va trebui, o să le apărăm, pentru că ştim că Simion doreşte ca limba maghiară să fie eliminată din spaţiul public şi din instituţii şi să fie retrasă doar între pereţii din casele noastre. Am mai trăit această perioadă în care şi Ceauşescu tot acelaşi lucru l-a vrut, să vorbim doar acasă în maghiară”, a spus Antal Arpad, care este şi liderul UDMR Sfântu Gheorghe.

El a subliniat că UDMR şi comunitatea maghiară sunt elemente de „stabilitate şi seriozitate” în societatea românească, cea mai recentă dovadă fiind susţinerea candidaturii lui Crin Antonescu la Preşedinţia României.

„Practic, ceea ce noi am spus, ceea ce noi am promis, exact acest lucru s-a întâmplat. Dacă partenerii de coaliţie făceau ceea ce am făcut noi, atunci, astăzi am fi într-un alt film, într-o altă situaţie, dar acest lucru nu s-a întâmplat (…) Pentru acei extremişti care cred că dacă ar câştiga Simion, maghiarii ar fugi din România, am o veste proastă: nu o să fugim. Deci tot cu noi vor trebui să împartă această ţară, pentru că noi am trăit vremuri mai grele decât ar putea să ne aducă Simion şi nici atunci n-am fugit. Deci, asta ca să-i dezamăgesc de la început pe cei care speră că scapă de noi. Nu o să scape de noi, pentru că n-avem de gând să plecăm”, a afirmat primarul Antal Arpad.