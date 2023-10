Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea (PER) anunță că se va înscrie în PSD înaintea alegerilor locale / ”Echipa câștigătoare nu se schimbă”

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a declarat cu ocazia Conferinței Județene a PSD Vâlcea că se va înscrie în PSD înaintea alegerilor locale din 2024, în termen legal și va candida pentru un nou mandat de primar, anunță Ziarul de Vâlcea.

„În momentul de faţă, nu mai sunt nici interimar la PER. Am dat delegaţia unui coleg din Partidul Ecologist Român. Le-am spus colegilor care este intenţia mea. Deci, echipa câştigătoare nu se schimbă, cum v-am spus. De şapte ani colaborez cu Costi Rădulescu perfect. Ceea ce s-a făcut în municipiul Râmnicu Vâlcea se datorează şi consilierilor PSD, care împreună cu consilieri PER au votat hotărârile de Consiliul Local şi îmi doresc ca de aici încolo să mergem chiar în echipă şi să facem proiecte majore pentru că știți ce greu este când nu ai o majoritate de două treimi în Consiliul Local. Toată echipa mea, în proporție de 98% mă va urma și împreună cu echipa solidă a PSD vom învinge. Acesta este scopul fiecărui politician”, a spus Mircia Gutău.

Primar în funcţie în momentul alegerilor din 2020, Gutău a fost reales cu 47,80% din voturile exprimate.

Pe locul secund s-a situat candidatul PNL, Virgil Pîrvulescu, 35,09%, urmat de candidatul Alianţei USR-PLUS, Andrei Florin Gheorghiu, cu 7,54%.