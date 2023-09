Primarul liberal din Târgu Jiu își anunță trecerea la PSD: Nu poți face politica județului stând cu ochii după interesele personale. PNL Gorj are alte obiective, la care nu pot adera. Începând de astăzi mă alătur PSD

Primarul liberal din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, anunță oficial că se alătură PSD-ului, după ce presa locală a speculat de mai multe săptămâni că edilul se află pe picior de plecare în tabăra social-democraților. La finele săptămânii trecute, Romanescu a participat la zilele comunei Negomir, alături de liderii social-democrați importanți ai județului Gorj, lăsând să se înțeleagă că și-a negociat plecarea din PNL. Acum, el anunță oficial că trece la PSD împreună cu o parte din echipa sa de liberali, fără a se teme că riscă pierderea mandatului de primar.

„Așa cum în viața de zi cu zi trăim diferite schimbări, la fel și în viața politică vin momente de răscruce, momente în care consulți, analizezi și decizi”, a scris Romanescu marți seara pe contul său de facebook. El a subliniat că târgujienii merită să afle de la el, în mod direct, că s-a decis să facă o schimbare politică, alăturându-se formațiunii PSD.

„Este o decizie asumată, având în vedere și că o bună parte a echipei mele a susținut această schimbare, părăsind PNL-ul încă de acum câteva luni. Un lucru este evident: pentru dezvoltarea municipiului și continuarea proiectelor pe care mi le-am propus alături de echipa cu care lucrez, este nevoie de liniște, de cooperare, de încredere și de oameni pe care să mă pot baza, dar mai ales de susținere politică”, își argumentează Romanescu decizia.

El se plânge că timp de 7 ani nu a știut ce înseamnă sprijin din partea conducerii județene a PNL, pe care o acuză că a nu i-a acordat sprijn, fiind preocupată doar pentru a deservi interese de grup.

„Piedici au fost nenumărate, venite chiar de la cei care ar fi trebuit să mă susțină. Poate și pentru că nu am fost adeptul intereselor de grup, ci doar al interesului cetățenilor. De ce PSD? Pentru că, atunci când am cerut sprijin în realizarea unui proiect, s-au implicat necondiționat, arătând o deschidere în acest sens. Au înțeles că orice realizare aducea plus valoare municipiului Târgu Jiu și au știut să facă abstracție de culoarea politică. Din păcate, PNL Gorj are alte obiective, la care nu pot adera. Nu poți face politica județului stând cu ochii după interesele personale. Singurul meu obiectiv a fost și rămâne dezvoltarea municipiului, iar pentru asta este nevoie de oameni serioși, capabili să pună umărul la realizarea tuturor proiectelor ce vizează bunul mers al societății.Sunt adeptul unor valori la care nu voi renunța niciodată. Rămân același om, în slujba dumneavoastră, a cetățenilor municipiului Târgu Jiu, oameni pentru care port un respect deosebit”, a scris Romanescu pe facebook.

La alegerile din 2024, Marcel Romanescu ar urma să candideze pentru un nou mandat de primar din partea PSD. Din 2017 el deține funcția de prima al municipiului Târgu Jiu, având apartenență PNL. În intervalul 1999-2000, Romanescu adeținut o funcție de Inspector de specialitate la Agentia de Somaj, Ocupare si Formare Profesionala Gorj. Între 2000 – 2002 a fost preparator la Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Universitatea Constantin Brancusi Targu Jiu, ca mai apoi să devină asistent universitar, iar din 2004 până în 2009 lector universitar. A fost subprefect al Judetului Gorj din 2009 până în 2019, iar din 2017 este primar.