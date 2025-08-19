Anchetă la Nisa în urma morţii unui „streamer”, cunoscut pentru că participa la filmări în care apărea suferind violenţe şi umiliri

Parchetul din Nisa anunţă marţi că a deschis o anchetă în urma morţii ”în timpul unui live streaming”, pe platforma video australiană Kick, a lui Raphaël Graven, în vârstă de 46 de ani, protagonist al unor videouri controversate, cu privire la care ministrul însărcinat cu domeniul Digital a sesizat Autoritatea de reglementare a comunicării audiovizuale şi digitale (ARCOM), relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Raphaël Graven, cunoscut online cu pseudonimul „Jean Pormanove” sau „JP”, a murit luni, la Contes, un sătuc situat la nord de Nisa, precizează parchetul, care confirmă o dezvăluire a publoicaţiei Nice-Matin.

El era cunoscut prin faptul că participa la videouri în care apărea suferind violenţe şi alte umiliri, din partea a doi parteneri, cunoscuţi cu pseudonimele „Narutovie” şi „Safine”.

Parchetul anunţă că a deschis o anchetă ”în căutarea cazuelor morţii” şi a dispus o autopsie.

Investigaţiile au fost încredinţate Poliţiei Judiciare din Nisa, sesizată în decembrie 2024 într-o anchetă cu privire la ”violenţe voite în grup asupra unor persoane vulnerabile (…) şi difuzare de imagini înregistrate privind comiterea de infracţiuni de aducere voită de atingeri integrităţii persoanei”, în urma unui articol în care Médiapart dezvăluia existanţa acestor videouri, urmărite de mii de persoane, pe platforma autraliană de difuzare în direct (live streaming) Kick.

O înregistrare video difuzată luni pe Kick, amplu partajată ulterior, surprinde, potrivit navigatorilor pe Internet, momente dinaintea decesului sau descopririi acestuia.

Bărbatul apare neînsufleţit sub o plapumă, într-un pat, în care se află alţi doi bărbaţi, dintre care unul aruncă o sticlă mică de apă din plastic către acesta.

Ministrul delegat însărcinat cu domeniul Digital Clara Chappaz a denunţat pe X ”o oroare absolută” şi a anunţat că a ”sesizat ARCOM şi a semnalat pe Pharos”, serviciul de luptă împotriva violenţei online.

”Am contactat responsabili ai platformei pentru a obţine explicaţii. Responsabilitatea platformelor online în privinţa difuzării unor conţinuturi ilicite nu este o opţiune: este lege”, a subliniat ea.

Contactată prin e-mail de către AFP cu privire la acest caz, Kick a răspuns că ”nu poate oferi nicio informaţie, din cauza politicii noastre de confidenţialitate”.

În condiţiile sale de utilizare, site-ul subliniază că ”în pofida faptului că violenţa poate fi contextuală şi avea consecinţe variabile, noi interzicem orice conţinut reprezentând sau incitând la o violenţă odioasă”.

Kick este o platformă autraliană, marele concurent al liderului mondial al ive streaming-ului Twitch, şi are reguli de moderare mai relaxate.