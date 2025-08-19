G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Marian Godină anunţă că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan…

marian godina
sursa foto: Captură video

Marian Godină anunţă că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, după ce acesta a postat în spaţiul public un text în care „incită la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”

Articole19 Aug 1 comentariu

Poliţistul Marian Godină anunţă că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: `Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”. Godină susţine că prin acest text Tanasă „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Ca să nu las pe alţii ceea ce pot face şi eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârşirea infracţiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare», prevăzute de articolul 369 din Codul Penal”, scrie poliţistul Marian godină într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Poliţistul precizează că a făcut această plângere penală împotriva parlamentarului AUR întrucât acesta a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”. (FOTO)

Potrivit lui Godină, prin acest text, parlamentarul AUR „incită în mod clar” la „discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Poliţistul Marian Godină mai spune că, în susţinerea celor afirmate, indică drept mijloace de probă capturi de ecran de pe pagina de Facebook a lui Dan Tanasă.

„Vă rog să dispuneţi cercetarea penală a faptei semnalate şi tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, mai afirmă Marian Godină.

În aceeaşi postare care a strâns, în câteva ore, aproape 4.000 de comentarii pro şi contra, Dan Tanasă mai afirmă că o dictatură „nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă”.

„Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenţi la importul masiv de imigranţi. Eu nu vreau aşa ceva în România!”, mai scrie Dan Tanasă în aceeaşi postare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Derapaj al șefului Bibliotecii Naționale. Cioroianu, schimb de replici suburban cu Marian Godină: ”Rog fiți recunoscător că vă bag în seamă și rog nu vă sinucideți”

Articole1 Mar 2024
17 comentarii
vlad pascu, accident 2 mai
Sursa foto: Instagram

Marian Godină: Șeful IPJ Constanța trebuia să mai adauge ceva, că și-a dat deja demisia din funcție. Șeful Poliției Române trebuia și el să își anunțe deja demisia

Articole21 Aug 2023
3 comentarii
Sursa: mariangodina.ro

INTERVIU Marian Godină se gândește să se retragă din Poliție: Nu știu dacă nu cumva voi regreta în viitor că am rămas și m-am complăcut în situația asta, stând pe un salariu de nici 5.000 de lei pe lună / Ce spune despre președintele Iohannis, Bode- afacerea BMW și Cîmpeanu-plagiat

Articole5 Oct 2022
8 comentarii

1 comentariu

  1. ce nu prea stie tanasa cel „galben de destept”, ca votantii hauristi, in general nu prea au bani de comanda
    e cum ala pe cal alb de a indemnat romanasii sa nu mai cumpere de la supermarket, si nu l-a ascultat nimeni

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.