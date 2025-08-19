Marian Godină anunţă că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, după ce acesta a postat în spaţiul public un text în care „incită la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”

Poliţistul Marian Godină anunţă că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: `Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”. Godină susţine că prin acest text Tanasă „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”, transmite News.ro.

„Ca să nu las pe alţii ceea ce pot face şi eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru săvârşirea infracţiunii de «Incitarea la violenţă, ură sau discriminare», prevăzute de articolul 369 din Codul Penal”, scrie poliţistul Marian godină într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Poliţistul precizează că a făcut această plângere penală împotriva parlamentarului AUR întrucât acesta a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”. (FOTO)

Potrivit lui Godină, prin acest text, parlamentarul AUR „incită în mod clar” la „discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Poliţistul Marian Godină mai spune că, în susţinerea celor afirmate, indică drept mijloace de probă capturi de ecran de pe pagina de Facebook a lui Dan Tanasă.

„Vă rog să dispuneţi cercetarea penală a faptei semnalate şi tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, mai afirmă Marian Godină.

În aceeaşi postare care a strâns, în câteva ore, aproape 4.000 de comentarii pro şi contra, Dan Tanasă mai afirmă că o dictatură „nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă”.

„Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenţi la importul masiv de imigranţi. Eu nu vreau aşa ceva în România!”, mai scrie Dan Tanasă în aceeaşi postare.