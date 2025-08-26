Primarul din Iași susține că un spital din Chișinău a pierdut un proiect de finanțare europeană pentru că a prezentat documentele în limba rusă

Un spital din municipiul Chișinău ar fi pierdut un proiect de finanțare „mare” din cauză că proiectul ar fi fost prezentat Primăriei Iași în limba rusă, a declarat primarul de Iași, Mihai Chirica, citat de Agora. Proiectul, care urma să fie finanțat din fonduri UE, trebuia realizat în colaborare cu Primăria Iași.

”Un spital din municipiul Chișinău, unde datorită inerției cu care s-au ocupat autoritățile spitalicești, am pierdut un proiect mare. Pentru că n-au reușit în doi ani și în jumătate nici măcar să întocmească un proiect. Și nici măcar să mi-l prezinte în limba engleză, mi l-au prezentat în limba rusă și am spus că nu mă pot duce cu semnătura arhitectului, cartușul în limba rusă să primesc o finanțare de la Comisia Europeană”, a spus Chirica la o emisiune tv.

Primarul de Iași nu a menționat despre ce spital este vorba și nici când a avut loc cazul.

AGORA a solicitat o reacție din parte autorităților municipale din Chișinău și de la Ministerul Sănătății, dar, până la momentul publicării știrii, nu am primit un răspuns.

Chișinău este condus de primarul pro-rus Ion Ceban, care a primit interdicție de intrare în România.