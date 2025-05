Primarul Buzăului, Constantin Toma: Rămân în PSD, dacă mă dau afară o duc şi pe asta. Cineva trebuia să spună adevărul / Edilul declarase că, la alegerile anulate din 2024, „am fost puși să-i dăm voturile lui George Simion”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat marţi că va rămâne în Partidul Social Democrat (PSD), dar dacă va fi eventual exclus din rândul social-democraţilor „o va duce şi pe asta”, după ce luni a solicitat demisia lui Marcel Ciolacu pentru rezultatele slabe înregistrate în turul I al alegerilor prezidenţiale, transmite Agerpres.

Edilul a recunoscut că li s-a cerut ca în primul tur al alegerilor prezidențiale anulate din 2024 să îl voteze pe George Simion.

„Acum s-au făcut greșeli la nivel central, inclusiv cu treaba aia care a dat-o toată lumea, este o realitate, trebuie să o spunem franc: am fost puși să dăm votul lui George Simion atunci, în campania

electorală de la primul tur din noiembrie, ceea ce a fost o mare tâmpenie. Culmea este că Marcel putea să fie azi președinte. Lui Călin Georgescu nu i se umflase imaginea așa tare și putea fi bătut atunci. Acum este imposibil. Acum este prea târziu”, a declarat Constantin Toma la Digi 24.

Primarul Constantin Toma, a solicitat demisia liderului PSD, Marcel Ciolacu, după ce alianţa PSD-PNL-UDMR a înregistrat în alegeri rezultatele „cele mai proaste din istorie”. Marţi, la finalul şedinţei Consiliului Local Municipal Buzău, primarul şi-a menţinut declaraţiile, precizând că nu a discutat cu premierul Ciolacu, ci doar cu preşedintele PSD Buzău, Lucian Romaşcanu, prin intermediul unui mesaj.

„Trebuia să spună cineva şi un adevăr, lucrurile după aceste alegeri vor fi proaste probabil pentru majoritatea oamenilor şi trebuie luate de măsuri de reformă şi în partid şi la nivelul Guvernului, în sensul în care să înceapă reformele atât de necesare acestei ţări. Am făcut tot ce a ţinut de mine să fiu om de echipă şi să susţin candidatul coaliţiei. Nu am avut o discuţie cu domnul Marcel Ciolacu, nu l-am sunat şi nici nu m-a sunat. Lucian Romaşcanu mi-a dat un mesaj, i-am răspuns şi asta a fost tot. I-am transmis multă sănătate…”, a declarat marţi primarul municipiului Buzău.

Anterior, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Lucian Romaşcanu, a precizat că primarul Constantin Toma nu ar fi trebuit să reacţioneze la cald, solicitând demisia conducerii PSD. În acest context, Constantin Toma a precizat că va rămâne în partid, atât timp cât nu va fi luată o decizie împotriva sa.

„Restructurarea partidului a început, mai au să mă dea afară şi restructurarea este totală. Rămân în PSD, dacă mă dau afară o duc şi pe asta, nu am niciun fel de problemă, dar cineva trebuia să spună adevărul, că am fost eu, asta este. Eu l-am susţinut pe Marcel Ciolacu prin rezultatele de la Buzău, prin munca pe care am făcut-o, prin voturile pe care le-am luat pentru partid la Buzău. Dacă nu se luau deciziile aşa de proaste la nivelul Bucureştiului, nu se întâmpla nici ce s-a întâmplat în toată ţara, nu numai la Buzău. Dacă era o diferenţă de 30 de procente între municipiul Buzău şi restul judeţului, restul ţării, se putea vorbi, deocamdată am fost unul dintre cei mai activi primari din această ţară. 30% din buzoieni sunt familii de militari, direct sau indirect, oameni nemulţumiţi de nedreptatea care li s-a făcut şi nu ştiu dacă au votat 5% din ei pentru Crin Antonescu. Iar ideea asta de a-l creşte pe Victor Ponta, îl faci consilier personal, îl faci deputat, preşedintele Comisiei economice din Camera Deputaţilor. I-am cerut şi demisia în direct când a declarat că îl va vota pe Călin Georgescu că aşa vor vota toţi pesediştii”, a mai precizat Constantin Toma.

La nivelul judeţului Buzău, după primul tur al alegerilor prezidenţiale, candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a obţinut 41,18% din sufragii, fiind urmat de candidatul alianţei PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, la peste 33.000 de voturi diferenţă, cu 22,46%, şi independentul Victor Ponta cu 18,57%.