Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, numită de Trump ambasador la Organizaţia Naţiunilor Unite
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă numirea lui Tammy Bruce, actuala purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat şi fostă personalitate media conservatoare, în funcţia de ambasador adjunct la ONU, transmite News.ro.
Tammy Bruce este o „mare patrioată, personalitate de televiziune şi autoare de best-seller”, a salutat şeful statului american.
Ea a fost numită la Departamentul de Stat în ianuarie fără nicio experienţă diplomatică, dar „ne va reprezenta ţara cu brio la Naţiunile Unite”, a spus el.
Activistă feministă şi homosexuală declarată, Tammy Bruce a prezidat filiala din Los Angeles a Organizaţiei Naţionale pentru Femei (NOW) în anii 1990. Prezentatoare radio, ea este cunoscută mai ales pentru poziţia pe care a luat-o în timpul cazului O. J. Simpson, fotbalistul american acuzat de dubla ucidere a fostei sale soţii şi a prietenei acesteia.
Autoare a unei cărţi despre „poliţia gândirii” reprezentată de „stânga”, ea a apărut de mai multe ori pe Fox News. În 2019, ea a preluat cârma propriului show, „Get Tammy Bruce”, difuzat pe Fox Nation, platforma VOD a canalului conservator.
Tammy Bruce trebuie să fie confirmată în funcţie de către Senat, la fel ca şi superiorul său, Mike Waltz, fostul consilier pentru securitate naţională, care a fost afectat de „Signalgate” şi a cărui numire la ONU a fost amânată de opoziţia unui senator republican.
