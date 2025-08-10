Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame și bronz pentru echipajul de 8+1 feminin la CM Under 19
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania), transmite News.ro.
Echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi, a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19.
Tot duminică, echipajul de patru rame feminin (JW4-), format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a ocupat locul 4.
La patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu, s-a clasat pe locul 5.
