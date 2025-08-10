G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame și bronz pentru echipajul…

Canotaj
Canotaj / Photo 32287540 © Manfred Schmidt | Dreamstime.com

Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame și bronz pentru echipajul de 8+1 feminin la CM Under 19

Sportz10 Aug • 56 vizualizări 0 comentarii

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania), transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi, a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19.

Tot duminică, echipajul de patru rame feminin (JW4-), format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint şi Jessica Popescu, a ocupat locul 4.

La patru vâsle feminin (JW4x), echipajul format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu, s-a clasat pe locul 5.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.